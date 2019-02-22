Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю: как все устроено

- Когда по телевизору идет сериал про сыщиков или передача про громкие преступления, я всегда стараюсь переключить, - говорит Игорь Денисов, он руководит отделом, где расследуют самые громкие и резонансные преступления. - Если бы мы работали как в кино, давно бы уже сами оказались за решеткой. Сериалы очень далеки от реальности, сейчас к следствию предъявляют очень высокие требования - и по законности следственных действий, и по сбору доказательной базы.

- Например?

- Давайте поясню на элементарных вещах. Допустим, показывают в кино, что у подозреваемого совпали группа крови и резус фактор с образцами, изъятыми на месте преступления, значит, преступник он. В реальности же нужно провести сложнейшие экспертизы, тесты ДНК и много других следственных действий.

Пожар в Чусовом, где погибли 6 человек. Убийство 7-летнего Кирилла Усольцева, которого искали четыре года. Заказные убийства пермских бизнесменов. Самые громкие и резонансные преступления расследует первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Пермскому краю.

Заместитель руководителя отдела Дмитрий Иванов.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне Дня защитника Отечества мы расспросили следователей по особо важным делам - как они выводят на чистую воду хитроумных преступников и распутывают самые заковыристые преступления?

Игорь Денисов во время служебной командировки в ЧечнюФото: из семейного архива

«Война бывает детская, до первого убитого»

В отделе работают десять следователей, руководитель и его заместитель. И только один сотрудник - женщина.

- Бывают дела, с которыми психологически тяжело работать даже мужчинам, - говорит руководитель отдела Игорь Денисов. - Изнасилования, убийства детей, техногенные катастрофы - честно, я жалею женщин, поэтому у нас преимущественно мужской коллектив. Все очень опытные и грамотные следователи.

Игорь Владимирович руководит отделом уже семь лет. В правоохранительных органах начал работать с 2000 года - участковым инспектором милиции.

- В 2002 году меня отправили на полгода в командировку в Чечню, в Веденский район, где в то время была очень напряженная обстановка, - рассказывает Игорь Денисов. - Тогда мне был 21 год, остальным - примерно столько же или немного больше. Молодость, романтика - все это прекрасно, но, как известно, война бывает детская, до первого убитого. Из той поездки домой не вернулись четверо. В том числе мой хороший товарищ Дмитрий Скачилов, награжденный Орденом Мужества посмертно, он работал участковым в Мотовилихинском районе Перми.

Веденский район Чеченской республики. 2002 год.Фото: из семейного архива

Сам Игорь Денисов Указом Президента России был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Одна из самых страшных трагедий современности - пожар в «Хромой лошади», где погибли 156 человек.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Серийного насильника вычислили по кадрам с камеры

После Чечни Игорь Денисов перешел на оперативную работу в Госнаркоконтроль, затем - в Следственный комитет России. И в 2010 году стал лучшим следователем Пермского края. В его списке - дело наркоцентра «Дельфин» в Краснокамске, дело об убийстве милиционера у цирка (в 2009 году на стража порядка напали два наркомана с ножом)...

- Простых дел у нас не бывает, все очень запутанные, с большим количеством обвиняемых, потерпевших, - говорит подполковник юстиции. - Например, буквально на днях наш сотрудник Константин Кузнецов, который по итогам прошлого года стал лучшим следователем по особым делам краевого следственного управления, направил в суд дело серийного насильника, которого мы искали с 2011 года.

Преступника в СМИ называли «вежливым насильником». Некоторые жертвы рассказывали, что изверг «проявлял заботу», расстилая на землю свою куртку.

- Сложность состояла в том, что человек с таким именем никогда не был зарегистрирован на территории Пермского края, - продолжает Игорь Владимирович. - Уже потом мы выяснили, что он приехал в наш регион из Удмуртии, жил здесь в гражданском браке, растил ребенка.

А по ночам выходил на охоту в поисках подвыпивших женщин. Заметая следы, пешком приходил из Свердловского района в Индустриальный. Действовал всегда по одной схеме: выслеживал на безлюдной улице нетрезвую женщину, толкал ее сзади и нападал.

В одно из последних нападений насильник попал на камеру уличного видеонаблюдения.

- Хорошо сработали оперативники, - говорят в Следственном комитете. - Вычислили, в какой день он может выйти в поисках новой жертвы, и в итоге задержали.

Пожар на складе на Трамвайной, 14. Погибли 18 человек.Фото: Из материалов пресс-службы

Спланировать рабочий день невозможно

Один из лучших следователей отдела - Дмитрий Попов - в прошлом году раскрыл преступление, которое было совершено еще в 2006 году.

Мужчина познакомился с двумя девочками на железнодорожном вокзале. 13-летняя школьница и ее 12-летняя подружка сбежали из дома и педофил обманом привел их в безлюдное место в Дзержинском районе Перми. Там он изнасиловал и убил школьниц.

Приговор суда - пожизненное лишение свободы.

- В нашем отделе на сегодняшний день расследуется 26 уголовных дел, то есть у каждого следователя в производстве находится два-три дела, - говорит Игорь Денисов. - Чтобы спокойно поработать с документами, я прихожу к 8 утра, а вечером стараюсь уйти не позже 21 часов. Понимаю, что все дела никогда нельзя переделать.

Рабочий день в Следственном комитете редко оканчивается в 18.00Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- А как работают ваши следователи?

- Рабочий день у нас стандартный - с 9 до 18 часов, но каждый работает по личному графику - бывают и ночные выезды, и допросы, которые могут растянуться на несколько часов. Спланировать свой рабочий день невозможно. В любой момент может позвонить руководитель и поставить четкую задачу: случилось такое-то происшествие, нужно выезжать такими-то силами.

- Наверное, ваш сын, глядя на вас, тоже хочет быть следователем?

- Ему всего десять лет, и он пока еще не очень понимает, какую профессию выбрать. Говорит, что следователем вряд ли станет, потому что любит по ночам спать.

Суровый мужской декорФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Отдых должен быть даже у следователей, что вам помогает оставаться в хорошей форме?

- Секрета здесь нет - здоровый образ жизни, спорт. Почти все наши ребята каждую неделю играют в футбол, бегают на лыжах.

Поиски первоклассника Кирилла Усольцева из Краснокамска продолжались несколько лет.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

47 месяцев и одна неделя

Именно столько длилось расследование уголовного дела об убийстве 7-летнего Кирилла Усольцева.

Страшная трагедия, напомним, случилась в Краснокамске осенью 2013 года. Мальчик возвращался из школы, но не дошел до дома буквально метров сто. Ребенка искали сотни волонтеров, полицейских и просто неравнодушных людей - ни одной зацепки, что могло случиться с ребенком...

Убийцу Кирилла задержали в Оренбурге только в 2017 году, когда он похитил 12-летнюю школьницу. Настю нашли на окраине города. После употребления алкоголя и наркотиков неадекватный похититель удерживал ее несколько часов.

Выяснилось, что 30-летний преступник - бывший сотрудник ГИБДД из Краснокамска. На допросе бывший милиционер признался, что на его совести - изнасилование двух мальчиков и убийство Кирилла. Тело убитого ребенка преступник закопал в теплице на даче у родителей.

- Это одно из самых тяжелых дел, - признаются следователи. - Сколько нервов, сил, времени ушло. Причем сотни людей работали на совесть, но долгое время не было ни одной зацепки…

- А сколько в среднем длится следствие по делу?

- Около шести месяцев, но если эпизодов много - расследование может занять и больше года.

Комната для хранения вещественных доказательствФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Убийство заказывали?

Отдельная категория дел - заказные убийства. Одна из последних историй - брат «заказал» свою сестру.

Женщина была для него единственной родственницей. То есть в случае ее смерти все имущество по наследству должно было достаться мужчине: коттедж на берегу реки, несколько квартир в Перми и успешный бизнес - магазины одежды.

- Преступник договорился со своим приятелем, что тот инсценирует убийство как уличное ограбление, - говорит следователь Николай Абаджев. - А сам уехал в Москву, устроился там на работу. Одним словом, организовал себе алиби. Однако о том, что готовится заказное убийство, стало известно оперативникам.

В итоге перед заказчиком разыграли настоящее театральное представление - с гримом и бездыханным телом.

- Получив фото, «убитый горем» родственник прилетел в Пермь первым же рейсом, - рассказывают следователи. - Его задержали прямо в аэропорту. Преступник получил шесть лет колонии строгого режима.

Аналогичный спектакль разыграли перед мужчиной, который заказал своего бизнес-партнера. У мужчин был совместный бизнес по продаже автозапчастей, и в какой-то момент один из партнеров заподозрил, что компаньон пытается вытеснить его из дела. Нашел исполнителя, а исполнителя нашли сотрудники ФСБ.

Полковник юстиции Сергей ДавлятшинФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Волшебник нам не нужен»

Полковник юстиции Сергей Давлятшин пришел в первый отдел полтора года назад из следственного отдела по Орджоникидзевскому району Перми. И получил в производство резонансное дело. Летом 2017 года на площади перед ДК им. Солдатова во время репетиции ко Дню славянской письменности шестерых детей придавило упавшей колонной временной сцены. К счастью, никто не погиб.

- У меня большой опыт практической работы «на земле» - то есть в районе, но хотелось более сложных и объемных дел, - говорит Сергей Давлятшин.

Июнь 2017 года. Во время репетиции шестерых детей придавило упавшей колонной временной сцены.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще один опытный следователь отдела - настоящий полковник - Сергей Селетков, он работает следователем с 1995 года. Одно из дел, которое он ведет, - отравление людей газом в Кизеле.

Трагедия, напомним, случилась почти год назад. В одном из домов обнаружили тела пяти людей. От угарного газа погибли две семьи в соседних квартирах: пожилая супружеская пара и их сын, инвалид 3-й группы, а также еще одна престарелая жительница дома и ее 63-летний сын.

Следователи установили, что в доме, оборудованном газовыми нагревательными колонками, вентиляционные каналы были забиты мусором. Поэтому в квартирах скопился ядовитый газ.

- Обвиняемые - три человека, все они сотрудники управляющей компании, - рассказал Сергей Александрович.

Выяснилось, что незадолго до трагедии работники этой компании подали в жилищную инспекцию «липовые» сведения: мол, все вентканалы в этом доме они тщательно проверили - и те исправны. А на самом деле в них даже никто не заглядывал.

- Игорь Владимирович, представьте, что к вам прилетел волшебник и предложил вернуться в прошлое. Уже зная, что ждет впереди, стали бы вы следователем?

- Никакой волшебник нам не нужен, все сложилось хорошо. Я уважаю себя, очень уважаю своих коллег. И в нашем отделе, и тех следователей, которые работают в разных районах Пермского края. Я работал и в Ильинском районе, и в Добрянке. И знаю не понаслышке, что работа там не менее напряженная. С удовольствием поздравляю всех нас с наступающим праздником!