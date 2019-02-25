2019-02-24T22:15:42+03:00
Общество

«4-летний Демид и его мама Ксюша не знают, почему он падает при ходьбе»

Пермяки могут помочь семье Демида оплатить важный для его дальнейшего лечения анализ
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Фото с сайта "Дедморозим"Фото с сайта "Дедморозим"
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4-летний Демид Красных из Перми в прямом смысле не может удержаться на ногах – его мышцы, по непонятным причинам, слабеют. Мальчик ходил в бассейн и занимался физкультурой, но ему ничего не помогает – во время ходьбы Демид постоянно падает и спотыкается.

- Врачи заподозрили у Демида врождённую структурную миопатию — нервно-мышечное заболевание, но подтвердить или опровергнуть диагноз мог только генетический анализ, - сообщается на сайте благотворительного фонда «Дедморозим». -Благодаря вашему участию Демиду было сделано исследование стоимостью 45 тысяч рублей. Однако оно не выявило у мальчика предполагаемой болезни.

Семья Красных отправилась в Москву. Врачи предположили, что у него наследственная генетическая болезнь – немалиновая миопатия. Но эта болезнь имеет разные типы, поэтому мальчику надо сделать еще один анализ стоимостью в 37 тысяч рублей.

Если не установить точный тип болезни, то врачи не смогут назначить лечение Демиду и ответить на вопрос о том, сможет ли мальчик ходить. О том, как можно помочь Демиду, читайте по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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