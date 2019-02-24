30 лучших фотографий из экспедиции «Комсомолки» на Полюдов Камень

Первый день путешествия выдался весьма насыщенным. Начался он с «заправки» участников экспедиции и автомобилей. Путешественники завтракали в Чикене, а их четырехколесные друзья – на АЗС «Нефтехимпром». Кстати, Chicken - это место, где вкусно всем, и путешественники здесь не исключение.#chicken

С утра все плотно подкрепилисьФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Любой турист найдет в их меню для себя достаточно белка и углеводов, которые обеспечат его запасом сил и бодрости на все путешествие. Наши туристы выбрали для своего завтрака тортилью – правильное сбалансированное блюдо из натуральной пшеничной лепешки, куриного филе и овощей с сочным соусом.

Перед дорогой нужно хорошенько заправитьсяФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вперед на Вишеру Фото: Родион Балков

Заправка на АЗС прошла весело – ребята знакомились между собой, снимали фото и видео, заправляли свои автомобили.

Физический краш-тестФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кстати, кортеж экспедиции составил 4 машины, 2 из которых предоставил дилерский центр Nissan «Лаки Моторс».#LuckyMotorsNissan

Машины автопробега были узнаваемы на трассе. Фото Родион Балков

Большой перегон Пермь – Красновишерск дался участникам легко – все выкладывали в свои соц. сети посты о старте поездки, обсуждали предстоящий подъем на Полюд.

Остановились на отдых Фото: Родион Балков

Как оказалось, многие из блогеров и журналистов ни разу не принимали участие в зимних походах. Официальным партнером по связи с внешним миром выступил мобильный оператор Tele2.

Чтобы добраться к горе Полюд мы пересекли реку Вишера Фото: Родион Балков

Именно с помощью высокоскоростного мобильного интернета #4gtele2, доступного для 85% населения Пермского края, участники вели трансляцию путешествия и делились впечатлениями в социальных сетях.

Наши партнеры Фото: Родион Балков

Помимо интересных диалогов, в машинах журналисты потестили #безналичныймир Прикамья. Прямо в пути один из участников поездки заплатил за интернет через сбербанк-онлайн, а после – подключил автоплатеж, чтобы больше никогда не оставлять любимую маму без интернета дома.

Веселой компанией на снегоходах Фото: Родион Балков

Подметили блогеры и тот факт, что очень удобно стало путешествовать, когда практически в любой точке земли появились безналичные платежные системы.

Блогеры потестили безналичный мир ПрикамьяФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бесконтактная карта #безналичнаяпермь – это вообще подарок небес – прикоснулся карточкой к терминалу и готово.

И мы тоже полюбили КрасновишерскФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А даже если вы забыли карту дома или ваш телефон разрядился, то существуют смарт-часы – они всегда под рукой, вернее на руке и ими можно расплачиваться также, как бесконтактной картой.

Смелые покорители дорог Фото: Родион Балков

Перед подъемом на Полюд, вся команда #ЭкспедицияКП плотно пообедала в центральном кафе города Красновишерска, после чего отправилась полюбоваться памятником Полюду, Ветлану и реке Вишере, рассуждая о легенде про это архитектурное строение.#ДорогамиПермиВеликой

Снежные гигантыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Красоты Пермского края Фото: Родион Балков

Там же участники экспедиции получили подарки от компании «Тенториум», которые обеспечили всех витаминами «Тенториум Плюс», медовым напитком, кремом для борьбы с последствиями ушибов и растяжений и уникальной черной питьевой водой, обогащенной гуминовыми кислотами. А что, вполне себе важный набор для любителя путешествий.#СТенториумХотьКуда

Все участники автопробега получили подарки от компании «Тенториум» Фото: Родион Балков

Сам подъем на Полюдов Камень был быстрым – 20 минут и снегоходы с прицепами домчали нашу команду до промерзшей вершины.

На Полюд мы добирались на снегоходахФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вид, открывшийся нам сверху, стоил такого длинного маршрута – покрытые белыми пушистыми шапками деревья и панорама зимнего леса, освещенного редкими лучами солнца, покорили всех.

Деревья в снежных шубахФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Наши нескучные выходные продолжаются, мы поменяли транспорт на снегоходы и вперёд на гору #Полюд, - делится впечатлениями блогер Игорь Ягубков. - Хоть это не самая высокая гора Пермского края, зато она - наш чемпион по числу легенд. Её высота 527-метров, и мы её сегодня покорили!

Холодно было, но туристический запал и теплый чай грели участников и давали заряд сил для новых селфиков.

Горячий чай бодрит и согревает на морозной вершине Фото: Родион Балков

Закат на Вишере и вид на камень ПолюдФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Пока поднимались на Полюд, околели, пока спускались, замёрзли ещё больше, но поехали на Ветлан, - вспоминает наш корреспондент Татьяна Татаринова-Хэйворт. -И как же мы обрадовались домику лесника! Зашли без спроса и приглашения, а хозяина нет. Но есть кошка, печка и уют. Погрелись и вежливо ушли. .

Поздний спуск с Полюда и переезд на Ветлан завершились поездкой до Соликамска, где нас ждала база отдыха «7 Небо», ночное фаер-шоу и восстанавливающая банька.

Вечер завершился прекрасным фаер-шоу Фото: Родион Балков

По пути до базы наше внимание привлекло сказочное звездное небо, которое мы незамедлительно поспешили запечатлеть.

А вы увидели МКС Фото: Родион Балков

Завораживающий вид с горы Полюд Фото: Родион Балков

Царь горы Фото: Родион Балков

На Полюде хорошо поразмышлять о жизни Фото: Родион Балков

Зимняя сказка Фото: Родион Балков

Экскурсия по Красновишерску прошла на ураФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Красавица ВишераФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ура, мы на вершине!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Наши на ПолюдеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вид с ПолюдаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Это величественный ВетланФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Наши партнеры

Наши партнеры в этой поездке:

Предприятие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Официальный партнер по связи с внешним миром - мобильный оператор Tele2, предоставляющий услуги высокоскоростного мобильного интернета 4G в 110 населенных пунктах Пермского края.

Официальный финансовый партнер поездки - ПАО "Сбербанк"#безналичнаяпермь

Партнер по правильному питанию - агрохолдинг "Ашатли"

Автомобили для автоэкспедиции предоставила компания «LUCKY MOTORS» - официальный дилер NISSAN в Перми. Более 200 автомобилей в наличии и с ПТС уже ждут Вас в Камской Долине, на Спешилова, 101А!

Наш партнер - Chicken

Наш партнер - Тенториум

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