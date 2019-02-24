30 лучших фотографий из экспедиции «Комсомолки» на Полюдов Камень
Первый день путешествия выдался весьма насыщенным. Начался он с «заправки» участников экспедиции и автомобилей. Путешественники завтракали в Чикене, а их четырехколесные друзья – на АЗС «Нефтехимпром». Кстати, Chicken - это место, где вкусно всем, и путешественники здесь не исключение.#chicken
С утра все плотно подкрепилисьФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Любой турист найдет в их меню для себя достаточно белка и углеводов, которые обеспечат его запасом сил и бодрости на все путешествие. Наши туристы выбрали для своего завтрака тортилью – правильное сбалансированное блюдо из натуральной пшеничной лепешки, куриного филе и овощей с сочным соусом.
Перед дорогой нужно хорошенько заправитьсяФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Вперед на Вишеру Фото: Родион Балков
Заправка на АЗС прошла весело – ребята знакомились между собой, снимали фото и видео, заправляли свои автомобили.
Физический краш-тестФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Кстати, кортеж экспедиции составил 4 машины, 2 из которых предоставил дилерский центр Nissan «Лаки Моторс».#LuckyMotorsNissan
Машины автопробега были узнаваемы на трассе. Фото Родион Балков
Большой перегон Пермь – Красновишерск дался участникам легко – все выкладывали в свои соц. сети посты о старте поездки, обсуждали предстоящий подъем на Полюд.
Остановились на отдых Фото: Родион Балков
Как оказалось, многие из блогеров и журналистов ни разу не принимали участие в зимних походах. Официальным партнером по связи с внешним миром выступил мобильный оператор Tele2.
Чтобы добраться к горе Полюд мы пересекли реку Вишера Фото: Родион Балков
Именно с помощью высокоскоростного мобильного интернета #4gtele2, доступного для 85% населения Пермского края, участники вели трансляцию путешествия и делились впечатлениями в социальных сетях.
Наши партнеры Фото: Родион Балков
Помимо интересных диалогов, в машинах журналисты потестили #безналичныймир Прикамья. Прямо в пути один из участников поездки заплатил за интернет через сбербанк-онлайн, а после – подключил автоплатеж, чтобы больше никогда не оставлять любимую маму без интернета дома.
Веселой компанией на снегоходах Фото: Родион Балков
Подметили блогеры и тот факт, что очень удобно стало путешествовать, когда практически в любой точке земли появились безналичные платежные системы.
Блогеры потестили безналичный мир ПрикамьяФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Бесконтактная карта #безналичнаяпермь – это вообще подарок небес – прикоснулся карточкой к терминалу и готово.
И мы тоже полюбили КрасновишерскФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
А даже если вы забыли карту дома или ваш телефон разрядился, то существуют смарт-часы – они всегда под рукой, вернее на руке и ими можно расплачиваться также, как бесконтактной картой.
Смелые покорители дорог Фото: Родион Балков
Перед подъемом на Полюд, вся команда #ЭкспедицияКП плотно пообедала в центральном кафе города Красновишерска, после чего отправилась полюбоваться памятником Полюду, Ветлану и реке Вишере, рассуждая о легенде про это архитектурное строение.#ДорогамиПермиВеликой
Снежные гигантыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Красоты Пермского края Фото: Родион Балков
Там же участники экспедиции получили подарки от компании «Тенториум», которые обеспечили всех витаминами «Тенториум Плюс», медовым напитком, кремом для борьбы с последствиями ушибов и растяжений и уникальной черной питьевой водой, обогащенной гуминовыми кислотами. А что, вполне себе важный набор для любителя путешествий.#СТенториумХотьКуда
Все участники автопробега получили подарки от компании «Тенториум» Фото: Родион Балков
Сам подъем на Полюдов Камень был быстрым – 20 минут и снегоходы с прицепами домчали нашу команду до промерзшей вершины.
На Полюд мы добирались на снегоходахФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Вид, открывшийся нам сверху, стоил такого длинного маршрута – покрытые белыми пушистыми шапками деревья и панорама зимнего леса, освещенного редкими лучами солнца, покорили всех.
Деревья в снежных шубахФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Наши нескучные выходные продолжаются, мы поменяли транспорт на снегоходы и вперёд на гору #Полюд, - делится впечатлениями блогер Игорь Ягубков. - Хоть это не самая высокая гора Пермского края, зато она - наш чемпион по числу легенд. Её высота 527-метров, и мы её сегодня покорили!
Холодно было, но туристический запал и теплый чай грели участников и давали заряд сил для новых селфиков.
Горячий чай бодрит и согревает на морозной вершине Фото: Родион Балков
Закат на Вишере и вид на камень ПолюдФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Пока поднимались на Полюд, околели, пока спускались, замёрзли ещё больше, но поехали на Ветлан, - вспоминает наш корреспондент Татьяна Татаринова-Хэйворт. -И как же мы обрадовались домику лесника! Зашли без спроса и приглашения, а хозяина нет. Но есть кошка, печка и уют. Погрелись и вежливо ушли. .
Поздний спуск с Полюда и переезд на Ветлан завершились поездкой до Соликамска, где нас ждала база отдыха «7 Небо», ночное фаер-шоу и восстанавливающая банька.
Вечер завершился прекрасным фаер-шоу Фото: Родион Балков
По пути до базы наше внимание привлекло сказочное звездное небо, которое мы незамедлительно поспешили запечатлеть.
А вы увидели МКС Фото: Родион Балков
Завораживающий вид с горы Полюд Фото: Родион Балков
Царь горы Фото: Родион Балков
На Полюде хорошо поразмышлять о жизни Фото: Родион Балков
Зимняя сказка Фото: Родион Балков
Экскурсия по Красновишерску прошла на ураФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Красавица ВишераФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Ура, мы на вершине!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Наши на ПолюдеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Вид с ПолюдаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Это величественный ВетланФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Наши партнеры
Наши партнеры в этой поездке:
Предприятие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Официальный партнер по связи с внешним миром - мобильный оператор Tele2, предоставляющий услуги высокоскоростного мобильного интернета 4G в 110 населенных пунктах Пермского края.
Официальный финансовый партнер поездки - ПАО "Сбербанк"#безналичнаяпермь
Партнер по правильному питанию - агрохолдинг "Ашатли"
Автомобили для автоэкспедиции предоставила компания «LUCKY MOTORS» - официальный дилер NISSAN в Перми. Более 200 автомобилей в наличии и с ПТС уже ждут Вас в Камской Долине, на Спешилова, 101А!
Наш партнер - Chicken
Наш партнер - Тенториум
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