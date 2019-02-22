«Это была самооборона». Жителю Прикамья, который расстрелял полицейских, дали 15 лет

- Я не знаю, кого вы осудили сегодня. - кричал со скамьи подсудимых Виталий Борисов, которого приговорили к 15 годам лишения свободы за посягательство на жизнь полицейских. - Я не гражданин России, я - свободный человек.

Напомним, все случилось 10 мая прошлого года, когда экипаж ДПС патрулировал автодорогу «Березовка-Тулумбасы». На пятом километре внимание дорожных полицейских привлек внедорожник Honda CR-V. Стражи порядка остановили автомобиль и попросили водителя предъявить документы. Оказалось, что водитель - 46-летний Виталий Борисов - был лишен права управления транспортным средством , потому что некоторое время назад он выехал на полосу встречного движения. За это суд запретил ему садиться за руль на 4 месяца.

– Мы попросили его выйти из машины, чтобы составить протокол, но он отказался, – рассказал сотрудник ГИБДД Антон Цветов – Тогда мы сказали ему оставаться на месте и начали составлять протокол об административном правонарушении. (За то, что водитель сел за руль, будучи лишенным права управлять автомобилем, предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, а кроме того, его автомобиль должны были изъять и отбуксировать на штрафстоянку).

Погоня

Но водитель не стал дожидаться, пока сотрудники ГИБДД составят протокол и заберут его машину. Как только дорожные полицейские сели в служебное авто, Виталий ударил по газам - он спешил скорее добраться до своего частного дома в селе Мачино, там он хотел закрыть автомобиль в гараже. Наряд ГИБДД пустился в погоню.

– Мы подъехали к дому нарушителя почти сразу же следом за ним, – вспоминает Антон Цвеков. – В этот момент он выбежал из дома с винтовкой в руках. Мы хотели забрать его иномарку, но он открыл стрельбу.

Первая угодила прямо в напарника Антона - Алексея Петрова, она перебила полицейскому артерию на шее. Антон бросился было на помощь товарищу, но тут раздался второй выстрел. Пуля угодила в предплечье. Но Цветов успел броситься на стрелявшего и выхватить у него винтовку.

Алексей (слева) и Антон (справа) выполняли свои служебные обязанности. Фото: соцсети

Полицейские, которые приехали на помощь раненым коллегам, скрутили Виталия и доставили в отдел, но даже там он продолжал "качать права".

«Я защищал свое имущество»

- Я защищал свою машину, так им ..... и надо! – кричал Виталий какое-то время. Затем его закрыли в камере.

Виталий Борисов приехал в небольшое село Мачино шесть лет назад. До этого он жил в Перми в собственной квартире, но в 42 года решил продать жилье в городе и перебраться в глубинку.

- Я не хочу ничего от государства, мне не надо денег, мы с женой ведем крестьянское хозяйство и живи своим трудом, - говорил на суде Борисов. - Я защищался, это была самооборона. Защищал себя и свое имущество.

В результате судья назначил Борисову 15 лет пребывания в колонии строгого режима. Также он будет должен выплатить пострадавшим полицейским компенсации - Алексею Петрову 800 тысяч и 40 тысяч за лечение, а Антону Цветову 300 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пермском крае беспредельщик на иномарке расстрелял двух сотрудников ГИБДД

Один полицейский попал в реанимацию, второй - ранен в руку (подробнее)