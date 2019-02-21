«Зеленый город» - это город наш с тобою

- Сегодня чудесный день и замечательный праздник не только для нас, школьников, но и для всех жителей Голованово, - говорят ребята из 123 школы. - Все мы любим наш район и город, в котором мы живем. Хотим, чтобы он был чистым, светлым и радостным. И только он нас зависит, будет ли он таким сейчас и в будущем.

«Школа высокой экологической культуры»

Свой 55-летний юбилей в сентябре прошлого года МАОУ СОШ № 123 встречала в статусе «Школы высокой экологической культуры». Здесь есть своя эко-ферма, где дети и учителя выращивают необыкновенной красоты растения. Выходит газета «Эковестник», реализуется проект «Золотой резерв», благодаря которому у учеников еще в школе есть возможность выбрать интересную профессию.

В рамках эко-форма в 123-й школе прошли различные мастре-классы.

А еще - экологический фестиваль, игра «Бумфест», экологические десанты - все это проекты школьного центра профессиональной ориентации «Футурист». Эколого-биологическое направление развивается в школе особенно активно. Образовательное учреждение при поддержке ПЦБК активно сотрудничает с Пермским государственным национальным исследовательским университетом и Уральским государственным лесотехническим университетом Екатеринбурга, колледжами и техникумами Перми.

В четверг, 21 февраля, на базе школы 123 прошел городской экологический форум «Зеленый город».

- Наша цель – объединить содружество людей, которые заинтересованы в производстве, использовании и продвижении экологически чистых продуктов, - говорит директор школы Татьяна Клюкина. – Участие в форуме приняли представители других школ и жители микрорайона Голованово.

Директор школы № 123 – Татьяна Михайловна Клюкина

Работали пять площадок. Среди них – экофестиваль «Практика ориентированных проектов», в рамках которого пермские школьники представили проекты, как можно использовать в быту экологически чистые продукты.

Фестиваль авторских стихов, показ видеороликов, мастер-классы на тему экологии, выставка декоративно-прикладного искусства «Чудеса своими руками», где можно было увидеть поделки из бросового материала.

А специально для старшеклассников в рамках форума прошли профессиональные пробы – для того, чтобы помочь молодым людям найти свое настоящее призвание, профессию, место в жизни, стать по-настоящему успешным и счастливым человеком.

«Найти себя может каждый»

Становление и развитие школы неразрывно связано с историей Пермского целлюлозно-бумажного комбината, который сам в этом году будет праздновать 60-летний юбилей.

ПЦБК и поселок Голованово имеют неразрывную связь. И главный этому пример из прошлого - шефство цехов над школьными классами, детскими садами, помощь в строительстве поликлиники и ДК «Бумажник».

- ПЦБК помогает нам с первого дня работы школы, - рассказывают педагоги. – В качестве подарка к юбилею мы получили новую мебель и дополнительное оборудование для классов химии и физики.

Сегодня в школе обучаются 825 детей и работают 46 педагогов. И каждый ребенок в рамках совместного сотрудничества школы, ПЦБК и различных учебных заведений имеет возможность найти себя. Для школьников проходят уроки профориентации, экскурсии на предприятие и в профильные учебные заведения. И посмотреть здесь действительно есть, на что. Только на ПЦБК трудятся специалисты более 150 различных профессий.

- Сегодня в рамках форума мы провели для школьников два интересных мастер-класса. Ребята узнали рецепт изготовления бумаги и применили технологию на практике под руководством специалистов предприятия. Также состоялись две лекции, на которых учащиеся развеяли «Мифы о бумаге» и узнали много нового об «Экологии вокруг нас», - отметила руководитель группы по взаимодействию с учебными заведениями ГП «ПЦБК» Марина Иванова.

Руководитель группы по взаимодействию с учебными заведениями ГП «ПЦБК» Марина Иванова провела для старшеклассников лекцию.

В школе №123 работает Центр углубленного изучения предметов и репетиторства «Эндемик». Те ребята, которые его посещали, поступили в вузы. В центре преподают преподаватели политеха. Комбинат помогает, чтобы оплата для родителей была невысокой, компенсируем затраты. Производственные практики студентов на предприятии проходят «не для галочки», практиканты обязательно отчитываются, проходят встречи, круглые столы, обсуждаются итоги практики. Многие ребята получают во время практики зарплату, потому что они реально работают.

Лучшие из лучших

«Эндемик» - это центр, где с детьми дополнительно занимаются химией, биологией, математикой, физикой, обществознанием и другими предметами. Готовят выпускников к ОГЭ и ЕГЭ, проводят занятия по самоопределению.

- Вся эта профориентационная работа уже дает результат, - считают в ПЦБК. – Весной прошлого года ученики 123-й школы приняли участие во Всероссийской конференции «Инженер леса 21 века», которая проходила в Екатеринбурге, и вернулись домой с дипломами.

А осенью 11-классники Артем Вопилов, Кирилл Клячин и Максим Сулейманов заняли третье место в Межрегиональном конкурсе конструкторского мастерства «3D-инженер: CAD-дизайн», который проходил на площадке Уральского Государственного Лесотехнического Университета Екатеринбурга.

Состязание было организовано при участии и поддержке отраслевых предприятий ЦБТ-партнеров: АО «Соликамскбумпром», ГП «Пермская целлюлозно-бумажная компания», АО «Монди Сыктывкарский ЛПК».