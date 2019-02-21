«Комсомольская правда» отправится в авто-экспедицию по северу Пермского края

В эти выходные журналисты и блогеры Перми и Екатеринбурга отправятся в авто-экспедицию по живописным местам Прикамья на автомобилях компании «LUCKYMOTORS» - официального дилера NISSAN в Перми. Цель поездки – рассказать о безопасном туризме, о том как можно экономно и познавательно путешествовать по Пермскому краю и знакомиться с его увлекательной историей.

Первый пункт маршрута - Красновишерск, самый северный город в северо-восточной части Пермского края. В долгой дороге нашу экспедицию поддерживает официальный финансовый партнер поездки ПАО "Сбербанк".

Река ВишераФото: архив "КП"

Вторая и третья остановки журналистов и блогером будут на высоте более сотни метров от земли, на вершинах камней Ветлана и Полюда. В перерывах между восхождениями наши участники смогут подкрепиться продукцией нашего партнера по правильному питанию агрохолдинга «Ашатли».

Старорусская легенда гласит, что были камни богатырями и не поделили они девицу Вишеру, за которую дрались и кидали в друг друга камнями шесть дней и ночей. А на седьмой день выбились из сил, склонили буйны головы и превратились в камни, а девица бросилась в отчаянии между ними и стала рекой. Писатель Алексей Иванов использует в своей культовой книге “Сердце пармы” другую легенду, что камень Полюд назван в честь воина Полюда, который ценой собственной жизни предупредил пермяков и князя Михаила Великопермского о надвигающейся угрозе со стороны московского войска и зажег предупреждающий огонь на вершине камня, который увидели в Чердыни и смогли подготовиться к обороне.

Фото из группы "Пермь Великая Чердынь"

Четвертая остановка - Чердынь, где и начиналась Пермь Великая.

В X - XII годах пермяки вели торговлю с Ираном, Великим Новгородом, северными народами. Сражались с московскими русскими, оберегая свою землю и языческий образ жизни. Все подробности о баталиях на великопермской земле, крещении пермяков участники автоэкспедиции Дорогами Перми Великой” услышат от Чердынских экскурсоводов и расскажут читателям в своих статьях и блогах в социальных сетях. Наш официальный партнер по связи с внешним миром - мобильный оператор TELE2, благодаря высокоскоростному мобильному интернету 4G от TELE2 репортажи из Чердыни пройдут в онлайн-режиме. Мобильный оператор TELE2 предоставляет услуги высокоскоростного мобильного интернета 4G в 110 населенных пунктах Пермского края.

Пятая остановка - Соликамск. Дом воеводы с тайными подземными ходами, которыми пользовались в 17 веке, музеи Соли и русской печки с мастер-классом по выпечке пирогов.Остается гадать в чем преуспеют блогеры и журналисты больше - в создании кулинарных изысков в русской печке или в написании о них.

Шестая, финальная остановка экспедиции - в Полазне. От истории пермской нефтедобывающей отрасли до промышленного экскурса в современную действительность добычи черного золота России. В год 90-летие пермской нефти. в Центре интегрированных операций предприятия “ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ” участники экспедиции в онлайн-режиме увидят месторождения нефти в Пермском крае.

Шесть остановок за два дня, около 800 км по северному Прикамью. Все подробности об автоэкспедиции вы узнаете из репортажей «Комсомольской правды» и в социальных сетях.

Следуйте за нами виртуально по хэштегам #автоэкспедицияКП и #ДорогамиПермиВеликой

Наши партнеры в этой поездке:

Предприятие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

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Официальный партнер по связи с внешним миром - мобильный оператор Tele2, предоставляющий услуги высокоскоростного мобильного интернета 4G в 110 населенных пунктах Пермского края.

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Официальный финансовый партнер поездки - ПАО «Сбербанк». #безналичнаяпермь

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Партнер по правильному питанию - агрохолдинг «Ашатли».

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Автомобили для автоэкспедиции предоставила компания «LUCKYMOTORS» - официальный дилер NISSAN в Перми. Более 200 автомобилей в наличии и с ПТС уже ждут Вас в Камской Долине, на Спешилова, 101А!