В Пермском крае 10-летний мальчик утонул в бассейне во время тренировки

19 февраля в Чермозе, расположенном в Ильинском районе Пермского края, погиб 10-летний мальчик.

- Во время тренировочных занятий в бассейне ребенок потерял сознание и погрузился под воду, - сообщается на сайте СК РФ. - Мальчик был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате утопления.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сотрудники СК изъяли в учреждении документацию, допросили работников и посетителей бассейна. Также сейчас следователи изучают медицинскую карту погибшего ребенка.

- Сейчас устанавливаются конкретные лица, которые отвечают за правила безопасности при посещении бассейна, - сказано на сайте. - Все обстоятельства трагедии выясняются.