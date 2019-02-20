В Прикамье утонувшего в бассейне 10-летнего мальчика увезла в реанимацию на своей машине бабушка

Вечером 19 февраля в бассейн «Синергия», расположенный в Чермозе, родные привезли девятерых ребятишек. Оздоровительный комплекс с бассейном построил завод «Синергия», а потом передал его в аренду частному предпринимателю. В него съезжались поплавать сотни жителей Ильинского района, привозили на тренировки и детей.

Занятия в спортивной секции по плаванию проводил приглашенный тренер – днем он работал в школе учителем физкультуры, а по вечерам подрабатывал инструктором по плаванию. В какой-то момент он с ужасом заметил, что головы одного из маленьких пловцов не видно на поверхности воды. Он бросился к 10-летнему мальчику, вытащил его на край бассейна, пытался сделать искусственное дыхание.

У входа в бассейн в это время поджидали своих чад их родные. Когда бабушка мальчика узнала о ЧП, она тут же решила везти его в районную больницу на своей машине, чтобы попытаться спасти.

- В Ильинской центральной районной больнице, куда она привезла ребенка, врачи попытались его реанимировать, делали массаж сердца, но это не помогло, - рассказал прокурор Ильинского района Дмитрий Прокопенко.

Как уже писала «КП», следователи Верещагинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности в связи с ненадлежащим оказанием услуг.

- Мы также будем проводить проверку, - говорит Дмитрий Прокопенко. - Сотрудники прокуратуры уже выявили недостатки в организации занятий детей в бассейне. В частности, в нем не было дежурного медика, который мог бы попытаться оказать помощь ребенку, в итоге тренер оказался один на один с бедой. Будем разбираться.

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