2019-02-20T19:55:10+03:00
Происшествия

В Прикамье утонувшего в бассейне 10-летнего мальчика увезла в реанимацию на своей машине бабушка

Врачи пытались сделать ему массаж сердца, но было уже поздно
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
В день трагедии бассейн закрыли для посещения. Фото: архив "КП".В день трагедии бассейн закрыли для посещения. Фото: архив "КП".
Изменить размер текста:

Вечером 19 февраля в бассейн «Синергия», расположенный в Чермозе, родные привезли девятерых ребятишек. Оздоровительный комплекс с бассейном построил завод «Синергия», а потом передал его в аренду частному предпринимателю. В него съезжались поплавать сотни жителей Ильинского района, привозили на тренировки и детей.

Занятия в спортивной секции по плаванию проводил приглашенный тренер – днем он работал в школе учителем физкультуры, а по вечерам подрабатывал инструктором по плаванию. В какой-то момент он с ужасом заметил, что головы одного из маленьких пловцов не видно на поверхности воды. Он бросился к 10-летнему мальчику, вытащил его на край бассейна, пытался сделать искусственное дыхание.

У входа в бассейн в это время поджидали своих чад их родные. Когда бабушка мальчика узнала о ЧП, она тут же решила везти его в районную больницу на своей машине, чтобы попытаться спасти.

- В Ильинской центральной районной больнице, куда она привезла ребенка, врачи попытались его реанимировать, делали массаж сердца, но это не помогло, - рассказал прокурор Ильинского района Дмитрий Прокопенко.

Как уже писала «КП», следователи Верещагинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности в связи с ненадлежащим оказанием услуг.

- Мы также будем проводить проверку, - говорит Дмитрий Прокопенко. - Сотрудники прокуратуры уже выявили недостатки в организации занятий детей в бассейне. В частности, в нем не было дежурного медика, который мог бы попытаться оказать помощь ребенку, в итоге тренер оказался один на один с бедой. Будем разбираться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае 10-летний мальчик утонул в бассейне во время тренировки

Следователи возбудили уголовное дело (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Приморье родители обиженных детей устроили пятикласснику самосуд, окунув его головой в унитаз
Пять лет школьник терроризировал одноклассников. Доставалось всем и без разбору. Родители, ребят, лишившись надежды на правоохранительные органы, решили сами наказать ребёнка [фото]
"Хочу, чтобы на меня смотрели без ужаса": студентка из Самары, которая осталась без лица из-за аварии, мечтает о новом носе
После жуткого ДТП лицо девушки собирали по кусочкам, сейчас все оно держится на титановых пластинах. Сейчас Лере нужны дорогие операции, чтобы вернуть на место нос
Новости 24
В центре Перми построят новый пятиэтажный корпус для авиационного техникума
В Прикамье трем из четырех обвиняемых в гибели 9 шахтеров в Соликамске продлили арест на 2 месяца
Краевые власти договорились о субсидированных полетах из Перми в Краснодар и Калининград
Пермячка оставила BMW на тротуаре и ее забрали приставы за долги
«Плохо кормили, а фрукты давали не всем детям». Прокуратура выявила нарушения в организации питания в пермском садике
В Перми на тротуаре сбили 10-летнюю девочку
В Краснокамске хакер подключился к компьютеру жителя Подмосковья и удалил информацию
Биатлонист из Прикамья Евгений Гараничев точно выступит на чемпионате мира в Швеции
«Без справки от фтизиатра ходить в школу нельзя». Роспотребнадзор наказал пермскую гимназию №3 за нарушения правил допуска детей
В Перми власти обследовали более тысячи домов, в половине нашли нарушения
«Малыша увезли в больницу». В Пермском крае на 3-летнего мальчика с крыши детского сада упала снежная глыба
Успей купить квартиру зимой
Банду наркодилеров, которая орудовала в Прикамье два года, будут судить
В Прикамье спасатели вывели задымленной квартиры 47-летнего мужчину
Пермские земельные должники заплатили через суд более 7 млн рублей
В пермской школе из-за потопа частично обрушился потолок