«Встань на колени!» В сети появилось видео, на котором подросток избивает сверстника с инвалидностью

- Встань на колени, - говорит парень своей «жертве». – Я тебе так …, что ты…!

В сети появилось видео, на котором подросток жестоко избивает сверстника. Это происходит якобы в городе Лысьва Пермского края.

- Максим, не надо! – кричит за кадром девушка, но продолжает снимать избиение на камеру.

Потом молодой человек говорит, что «прощает» подростка.

- Да ладно, ладно, че ты, - смеется он. – Ладно, пока, …!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/692339" frameborder="0"></iframe> Подросток избил сверстника с инвалидностью. Видео: группа ВК "ЕКБ БАБАЙ".

Это видео возмутилось пользователей социальных сетей.

- Вот потом из таких парней уголовники вырастают, - пишет житель Москвы. – Надеюсь, это не останется безнаказанным.

Мы связались с сестрой пострадавшего парня Кирилла (имя изменено-прим.ред.).

- Я об этом первый раз слышу, - сказала Людмила. – Кирилл живет в приемной семье. Значит, опекуны не досмотрели, раз он в такое время был на улице. У Кирилла действительно есть инвалидность.

Людмила написала брату, но тут ответил, что «эту ситуацию они давно разрулили».

- Это уже было давно, - говорит Кирилл. – Со мной все нормально. Один про этот случай услышал, а все стали распространять.

Мы позвонили приемной матери Кирилла, которая на все вопросы сказала: «Забудьте нас!».

Между тем, в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что по факту информации об избиении, размещенной в сети, полицейские проводят проверку.