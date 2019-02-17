«Встань на колени!» В сети появилось видео, на котором подросток избивает сверстника с инвалидностью
- Встань на колени, - говорит парень своей «жертве». – Я тебе так …, что ты…!
В сети появилось видео, на котором подросток жестоко избивает сверстника. Это происходит якобы в городе Лысьва Пермского края.
- Максим, не надо! – кричит за кадром девушка, но продолжает снимать избиение на камеру.
Потом молодой человек говорит, что «прощает» подростка.
- Да ладно, ладно, че ты, - смеется он. – Ладно, пока, …!
Подросток избил сверстника с инвалидностью. Видео: группа ВК "ЕКБ БАБАЙ".
Это видео возмутилось пользователей социальных сетей.
- Вот потом из таких парней уголовники вырастают, - пишет житель Москвы. – Надеюсь, это не останется безнаказанным.
Мы связались с сестрой пострадавшего парня Кирилла (имя изменено-прим.ред.).
- Я об этом первый раз слышу, - сказала Людмила. – Кирилл живет в приемной семье. Значит, опекуны не досмотрели, раз он в такое время был на улице. У Кирилла действительно есть инвалидность.
Людмила написала брату, но тут ответил, что «эту ситуацию они давно разрулили».
- Это уже было давно, - говорит Кирилл. – Со мной все нормально. Один про этот случай услышал, а все стали распространять.
Мы позвонили приемной матери Кирилла, которая на все вопросы сказала: «Забудьте нас!».
Между тем, в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что по факту информации об избиении, размещенной в сети, полицейские проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU