Полуторагодовалый ребенок заразился корью в Таиланде. А школьницу госпитализировали с туберкулезом

Полуторагодовалый мальчик из Перми, заболевший корью, подхватил опасную инфекцию в Таиланде во время новогодних каникул, сообщили эпидемиологи. К слову, в странах Африки и Азии эпидемиологическая ситуация по кори самая напряженная в мире.

Ребенок вместе с родителями вернулся с отдыха 15 января, а через неделю, 23 января, мама взяла сына с собой по делам в Москву.

- Когда мальчик летел в самолете, клинических проявлений болезни у него еще не наблюдалось, - рассказала «КП» заместитель начальника эпидемиологического отдела краевого управления Роспотребнадзора Наталья Вольдшмидт. - Он заболел уже в Москве, где и был госпитализирован.

Корь очень заразна еще за четыре дня до появления сыпи. Если нет прививки, заболеть можно со 100-процентной вероятностью. В контакте с заболевшим мальчиком находились двести пассажиров рейса «Пермь - Москва», а также жильцы подъезда из дома, где живет малыш и его семья. Всех пришлось оповещать о возможном заражении, а при необходимости - делать экстренную вакцинопрофилактику.

Плановую прививку от кори проводят, когда ребенку исполняется один год. Выяснилось, что у этого ребенка был медотвод.

- Почему родители не поставили прививку позднее и повезли ребенка в азиатскую страну, неизвестно, - сообщили эпидемиологи.

Следом - еще одно сообщение: в одной из школ Перми у 13-летней девочки обнаружили туберкулез. Предположительно, она заразилась им от своего родственника. Школьницу госпитализировали, всех ее одноклассников, учителей и других учеников школы сейчас проверяют на инфекцию.

Если прививку от кори делают в год, то вакцину БЦЖ ребенку ставят сразу после рождения. Мы решили разобраться, у кого есть риск подхватить опасную болезнь и как можно уберечься?

Пять фактов о кори

1. Корь - это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Она заразна примерно за 4 дня до появления сыпи и еще 4 дня после окончания высыпаний.

2. Вирус проникает в организм через слизистую оболочку рта, носа и глаз. Переболеть корью можно только один раз в жизни, после чего у человека вырабатывается иммунитет.

3. В России, в том числе и в Пермском крае, ситуация по кори благодаря всеобщей вакцинации стабильная. Случаи заражения - единичные и в основном - завозные.

Как рассказали в Роспотребнадзоре по Пермскому краю, в 2016 - 2017 годах заболевших не было, в 2018 году несовершеннолетний ребенок привез инфекцию из другого региона.

4. Прививка от кори ставится детям по достижению 12 месяцев, в 6 лет проводится ревакцинация. Поскольку ревакцинацию начали проводить только с 1983 года, ей подлежит и часть взрослого населения - это все, кто старше 35 лет.

Прививку можно бесплатно поставить в обычной поликлинике после приема у терапевта.

5. Корь опасна своими осложнениями, которые встречаются у 30 процентов заболевших, в том числе это энцефалит, слепота и самое распространенное осложнение - коревая пневмония.

Почему чахотка дожила до наших дней

В царские времена чахотка косила целые поколения людей. В XXI веке туберкулез по-прежнему считается очень опасным, но излечимым заболеванием.

У 13-летней школьницы заболевание выявили, когда всем ученикам ее школы проводили плановую скрининговую диагностику - Диаскинтест. Это препарат для выявления латентной формы или заболевания туберкулеза.

Девочку госпитализировали в фтизиопульмонологический центр, лечение может занять несколько месяцев.

- В нашем регионе эпидемиологическая ситуация с туберкулезом довольно напряженная, уровень заболеваемости в полтора раза выше, чем в среднем по России, - рассказал «КП» главный внештатный детский фтизиатр Пермского края Александр Шурыгин. - Однако есть тенденция к снижению. В прошлом году было зарегистрировано 1796 заболевших, что на 157 человек меньше, чем в 2017 году.

При этом среди заболевших - 45 детей и 9 подростков.

- Мы выделяем подростков в отдельную группу, поскольку у них туберкулез развивается быстрее и агрессивнее, - говорит Александр Анатольевич. - Это связано и с гормональной перестройкой организма, и со стрессами, которые переживают дети, в том числе в школе, и другими причинами.

- Принято считать, что высокий уровень заболеваемости в нашем регионе связан и с большим количеством исправительных колоний? - спросили мы у фтизиатров.

- Это не совсем так, поскольку из 1796 заболевших - осужденных 172 человека, то есть примерно 10 процентов. Скорее всего, свою роль играют климатические условия, экономические особенности, уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, а также так называемые антипрививочники, которые не дают свое согласие на проведение вакцинации детей.

Как проверяют на туберкулез

Прививку БЦЖ делают сразу после рождения, перед выпиской из роддома. Ревакцинация проводится в возрасте 6 - 7 лет.

Начиная с года, каждому ребенку ежегодно проводят пробу Манту - проверяют реакцию организма на введение туберкулина. Для детей с 8 до 15 лет применяется проба с диаскинтестом. Подростков с 15 до 17 лет проверяют дважды в год - это проба с диаскинтестом и флюорография. Все взрослое население обязано проходить флюорографию один раз в год.

Как проявляется болезнь:

- кровохарканье;

- общая слабость, недомогание;

- ночная потливость;

- кашель с мокротой, который продолжается более трех недель;

- лихорадка;

- повышение температуры до 37,5, при которой человек не ощущает ее и чувствует себя хорошо.

Лечение туберкулеза длится до полутора лет

- Туберкулезной инфекцией может быть поражен любой орган человеческого организма, но в 96 процентах случаев мы имеем дело с туберкулезом органов дыхания, - объясняет Александр Анатольевич. - При своевременном выявлении - это излечимая болезнь. Процесс выздоровления может занять длительный период времени. Интенсивная фаза длится от двух до шести месяцев, поддерживающая терапия - еще от 4 месяцев до полутора лет.

- Каждый человек, больной туберкулезом, заразен?

- Приблизительно каждый третий является бактериовыделителем, то есть больным активной формой туберкулеза, опасной для окружающих. Такой больной должен быть изолирован от общества, но привязать кого-то насильно к кровати и заставить лечиться в настоящее время мы не имеем права.

Медики полагают, что к 25 годам каждый человек может быть инфицирован микобактериями туберкулеза. В результате инфицирования (заражения) микобактериями туберкулеза у каждого из пяти процентов людей в ближайшие 2 - 3 года может развиться заболевание. Остальные 95 процентов могут вообще не заболеть.

- Все зависит от состояния иммунной системы человека, - считают фтизиатры. - Если имеются сопутствующие заболевания - проблемы с ЖКТ, прием гормональных препаратов, цитостатиков, ВИЧ, а также контакт с больным «открытой» формой туберкулеза, - то риск заболевания повышается от 5 до 50 раз.

- Болезнь развивается постепенно и незаметно для человека, - рассказывает Александр Шурыгин. - К примеру, мама отказывается делать своему ребенку пробу Манту. При этом пытается устроить ребенка в детский сад, но без справки от фтизиатра его никто туда не допустит. Даже если на первый взгляд ребенок выглядит здоровым. Вы бы хотели, чтобы в детском коллективе, который посещают ваши дети, был ребенок, не проверенный на инфекцию?

- На самом деле это большая проблема, какой выход?

- Педиатры, конечно, пытаются объяснить родителям, что и проба Манту, и диаскинтест - это не прививка, а тест на реакцию организма в отношении к туберкулезной инфекции. В случае отказа ребенка отправляют на прием к фтизиатру. Там предлагаются альтернативные способы скрининга. Это и рентген легких, и коммерческие тесты (T-SPOT TB, квантифероновый тест) по анализу крови.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК

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ВАЖНО

Прививки делаются после осмотра педиатра и с письменного согласия родителей.