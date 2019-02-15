Погода в Перми в феврале 2019. В выходные город засыплет снегом

На Прикамье движется циклон из Скандинавии. Синоптики подчеркивают - теплый циклон. Настолько теплый, что в выходные столбик термометра вплотную приблизится к нулевой отметке.

- Атмосферная циркуляция обеспечит частые снегопады и повышенный относительно нормы температурный фон, - говорит руководитель Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Павел Смирнов.

Однако уже в понедельник столбик термометра начнет опускаться, и температура вновь понизится до -12 градусов. Так что «климатической весны» нам еще ждать и ждать.

Чего будет избытка в выходные - так это снега. Он будет идти и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Но в начале следующей недели с понижением температуры снегопады прекратятся.

В пятницу днем осадков будет еще немного, солнце будет ненадолго проглядывать. Будет умеренный морозец – от -6 до -11 градусов. К вечеру усилится западный ветер, и начнется снегопад.

В субботу снегопад продолжится, днем температура воздуха повысится, будет от -1 до -2 градусов.

В воскресенье погода почти не изменится - температура днем будет – до -3 градусов.

В понедельник к нам начнет поступать холодный воздух, и температура начнет понижаться, днем будет от -10 до -12 градусов, преимущественно без осадков.