2019-02-14T15:51:42+03:00
Общество

Погода в Перми в феврале 2019. В выходные город засыплет снегом

В субботу днем потеплеет почти до нуля
Андрей МАТЛИН
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Опять метель...Опять метель...Фото: Юлия Лоза
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На Прикамье движется циклон из Скандинавии. Синоптики подчеркивают - теплый циклон. Настолько теплый, что в выходные столбик термометра вплотную приблизится к нулевой отметке.

- Атмосферная циркуляция обеспечит частые снегопады и повышенный относительно нормы температурный фон, - говорит руководитель Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Павел Смирнов.

Однако уже в понедельник столбик термометра начнет опускаться, и температура вновь понизится до -12 градусов. Так что «климатической весны» нам еще ждать и ждать.

Чего будет избытка в выходные - так это снега. Он будет идти и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Но в начале следующей недели с понижением температуры снегопады прекратятся.

В пятницу днем осадков будет еще немного, солнце будет ненадолго проглядывать. Будет умеренный морозец – от -6 до -11 градусов. К вечеру усилится западный ветер, и начнется снегопад.

В субботу снегопад продолжится, днем температура воздуха повысится, будет от -1 до -2 градусов.

В воскресенье погода почти не изменится - температура днем будет – до -3 градусов.

В понедельник к нам начнет поступать холодный воздух, и температура начнет понижаться, днем будет от -10 до -12 градусов, преимущественно без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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