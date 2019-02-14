«Высадим пирамидальные тополя, сделаем велодорожки, поставим шумозащитные экраны». Как в Перми изменится улица Героев Хасана через три месяца

- Ну вот, не успели расширить тоннель на выезде из города на трассу до Екатеринбурга, а теперь что, тут снова будут пробки? – спрашивали друг друга пермяки в соцсетях, когда в СМИ распространилась информация о том, что на Героев Хасана в районе пересечения этой улицы с железнодорожной магистралью будут ограничивать движение до 25 мая.

Потом пришло разъяснение из мэрии: информация о транспортных ограничениях до конца мая на улице Героев Хасана на участке от тоннеля до улицы Васильева была распространена по ошибке.

И вот выясняется, что ограничивать движение на Героев Хасана в этом году все же будут. Но вот когда точно, – пока неизвестно.

Автомобилистам придется еще немного потерпеть

- На участке улицы Героев Хасана от тоннеля до улицы Васильева до конца мая, действительно, будут проводиться работы по благоустройству «восточных ворот города», но они не потребуют ограничения движения, - рассказали в МКУ «Пермблагоустройство». - Однако в этом году предстоит реконструировать еще один участок этой улицы в районе выезда из Перми – от улицы Васильева до Хлебозаводской. Дорога здесь должна стать также шириной 20 метров, шестиполосной, с разделительной полосой. Во время реконструкции придется перекрывать движение по некоторым полосам. Но когда именно это произойдет, пока точно не известно, – проект реконструкции пока проходит экспертизу.

Как будут выглядеть «восточные ворота» города

Как же преобразятся в итоге «восточные ворота» Перми?

В начале весны здесь будут высаживать деревья в соответствии с требованиями ландшафтного дизайна. Они будут расти в несколько ярусов: вверх взметнутся пирамидальные тополя, средний ярус займут березы, чуть пониже будут расти рябины. А еще ниже обещают разбить цветники с декоративными кустарниками.

- Также здесь появятся шумозащитные экраны, подобные тем, которые установлены на Южном обходе Перми, только они будут не зеленого, а серого цвета, - рассказали в МКУ «Пермблагоустройство». – Сейчас в близлежащих многоэтажных домах заканчивается монтаж за счет казны «молошумных» пластиковых окон. На автотрассе будут оборудованы велодорожки, таким образом, на велосипеде можно будет доехать до трассы Пермь – Екатеринбург, некоторые велосипедисты совершают по ней длительные велопоездки. Будут уложены новые тротуары, после этого новый остановочный павильон на той стороне улицы, которая ведет в центр города, «переедет» метров на десять подальше от дороги.

В дальнейшем подобным образом будет благоустроен и участок Героев Хасана от улицы Васильева до Хлебозаводской.

- Здесь также появятся шумозащитные экраны, велодорожки, новые фонари вдоль улицы, на обоих участках будет обустроена ливневая канализация, и даже в сильные дожди дорогу, ведущую на федеральную трассу, не будет «топить», - объяснили в МКУ «Пермблагоустройство».