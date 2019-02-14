Сбросить десять лет? – Легко!

Фракционный фототермолиз – это разновидность лазерной шлифовки эпидермиса (наружного слоя кожи). Он предназначен для омоложения и восстановления кожи лица и тела, а также устранения различных дефектов. Принцип действия схож со шлифовкой, однако фототермолиз имеет ряд неоспоримых преимуществ.

Основным эффектом процедуры является омоложение кожи. Она позволяет повысить эластичность кожи после ее снижения в силу возрастных причин. Фототермолиз также прекрасно справляется с неглубокими морщинами, в том числе мимическими. Он помогает повысить упругость кожи и ее тонус.

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Лазерная терапия также используется для устранения дефектов и заболеваний эпидермиса. В показания входят:

• омоложение;

• акне, угревая сыпь;

• расширенные поры;

• пигментированные/депигментированные очаги;

• борьба с морщинами;

• шрамы, углубления в коже.

Проводится фототермолиз и для устранения растяжек на груди, бедрах и животе. Возможно его применение для стимуляции и подтяжки увядшей кожи по всему телу.

Особенно это полезно на самых уязвимых участках женского тела – руках, лице и декольте.

Основным преимуществом фракционного фототермолиза является то, что он используется не только на локальных участках. Его можно использовать на все лицо, шею и декольте, при этом период реабилитации может занимать до 2-3 недель. В отличие от лазерной шлифовки, он обрабатывает только выборные небольшие участки. Это позволяет эпидермису меньше напрягаться и травмироваться, быстро восстанавливаться.

В целом, направленное действие фракционной терапии гораздо более щадящее и безопасное. Несмотря на это, процедура имеет большой список противопоказаний, а также особые правила ухода за кожей в период прохождения лечения.

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Еще одной важной особенностью является способность обрабатывать любые участки тела. Это позволяется бороться с дефектами на руках, груди, животе, бедрах. Тем не менее фототермолиз чаще всего используется для лечения кожи лица. Тонкость и аккуратность лазерной терапии позволяет обрабатывать даже самую нежную и незащищенную его часть – веки.

Данная процедура является более безопасной, чем лазерная шлифовка. В большинстве случаев она совершенно безболезненна, лишь иногда ощущается легкое жжение в области воздействия. Технология исключает повторную обработку одного и того же участка, а также их случайный пропуск.

Преимущества фракционного фототермолиза в первую очередь обусловлены конструкцией аппарата и принципом работы технологии.

Сам термин «термолиз» подразумевает разрушение химических соединений под действием тепла. Фототермолиз делает это при помощи энергии света – лазерного излучения. Его активное действие основано на нанесении микротравм эпидермису.

Множество мельчайших «столбиков» лазера вызывают термические ожоги, которые запускают процесс регенерации. Старые клетки кожи разрушаются и удаляются под действием излучения. На их замену начинают активно вырабатываться новые, создавая эластичную и молодую ткань.

Такие особенности технологии позволяют специалисту полностью контролировать область и интенсивность воздействия на кожу. Благодаря этому, достигается столь высокая безопасность процедуры. Этому также способствует конструктивные особенности аппаратуры, которая действует только горизонтально и вертикально, по строго заданным квадратам – фракциям.

Фракционный фототермолиз, как и большинство других экстремальных воздействий на кожу, обладает довольно обширным списком противопоказаний. Это болезненная процедура и используется аппликационная анестезия.

Проходить эту процедуру нельзя при наличии:

• кожных заболеваний;

• проявлений любых воспалительных процессов в зоне обработки;

• аутоиммунных заболеваний;

• онкологии;

• обострения хронических или протекания острых инфекционных заболеваний.

Противопоказано использование оптического термолиза после других сильных воздействий на кожный покров. Сюда можно отнести посещение пляжа, солярия, химический пилинг. Следует избегать любые иные процедуры, способные нанести травмы коже.

Противопоказания обусловлены риском поражения организма через поврежденную кожу. Это может привести к развитию инфекционных заболеваний, вызванных бактериями. По этой причине пациент перед назначением процедуры обязательно проходит консультацию у специалиста клиники.

Фракционный фототермолиз - эффективная процедура, позволяющая омолодить кожу и избавиться от ее дефектов. Опытные врачи медицинского центра косметологии и здоровья Бэлла обеспечат безопасность и безболезненность лечения. Общая длительность курса составляет от 3 до 8 сеансов. Период заживления кожи между процедурами – 4-5 недель. По завершению курса вы получите приятную и молодую внешность, которой без сомнения можно похвастаться!