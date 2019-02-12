В Перми на десяти автобусных маршрутах введут бесплатные пересадки

С 1 мая этого года и до 31 января 2020 года в Перми пройдет эксперимент. Пассажиры десяти автобусных маршрутов смогут в течение 40 минут бесплатно пересаживаться с одного экспериментального маршрута на другой, а также на любой троллейбус или трамвай.

Кроме того, для поездки по этим маршрутам не обязательно иметь наличные деньги - проезд можно будет оплачивать по электронной карте.

В число экспериментальных маршрутов вошли:

№3 - «Пермь I - микрорайон Нагорный»;

№7 - «Ул. Попова - микрорайон Верхняя Курья»;

№9 – «Д. Субботино - микрорайон Нагорный»;

№11- «Микрорайон Парковый - микрорайон Садовый»;

№23 - «Голованово - ул. Академика Веденеева»;

№34 - «Ул. 1905 года - микрорайон Новые Ляды»;

№36 - «Ул. Мильчакова - микрорайон Вышка II»;

№46 - «Драмтеатр - Северное кладбище»;

№60 - «Детский Дом культуры имени Кирова - Комсомольская площадь»;

№62 - «Ипподром - микрорайон Крохалева».

- Сроки контрактов с перевозчиками по этим десяти маршрутам завершаются, поэтому будут заключены новые контракты по новым правилам – с возможностью пересадок и безналичной оплатой, - рассказали в пресс-службе городской администрации. - Администрация будет оплачивать перевозчикам их работу, а выручка от оплаты проезда будет поступать в бюджет. Это позволит устранить проблему гонки между водителями в борьбе за пассажира и выручку.

Если эксперимент пройдет успешно, скорее всего, новые правила постепенно распространят и на все остальные маршруты.