«Избила и исцарапала лицо»: В Перми кондуктор автобуса напала на пенсионерку

В Перми утром 12 февраля в автобусе №77 кондуктор напала на пожилую женщину. Пенсионерка предъявила проездной, но кондуктор все равно требовала заплатить за проезд. Она стала толкать женщину, которая попыталась выйти из автобуса, и исцарапала все лицо.

За пожилую женщину заступилась одна из пассажиров. Увидев, что ее снимают, кондуктор закричала:

- Она меня всю испинала. Смотрите, она запачкала джинсы, - обратилась она к женщине, которая снимала видео.

Водитель стал поддерживать кондуктора. И только благодаря вмешательству автора видео открыл дверь и выпустил пенсионерку на остановке. Следом вышла и женщина, которая помогла ей справиться с хамством. Она посоветовала обязательно снять побои.

- Смотрите, у вас все лицо исцарапано, - говорит автор видео пенсионерке, обязательно снимите побои. Это нельзя так просто оставлять.

В соцсетях пермяки выразили надежду, что после инцидента кондуктора уволят

- Надеюсь, что ее накажут и уволят, - пишут пользователи соцсетей. - Как можно так относиться к пожилому человеку?! Да даже если бы у неё не было денег, надо иметь совесть и не брать денег!

Департамент дорог и транспорта оценивает случай в автобусе №77 как вопиющий, происходить такого в цивилизованном обществе ни в коем случае не должно.

- Кондуктор не имеет права оскорблять и применять физическую силу к любому пассажиру, - отметили в ведомстве. - Департамент проведет проверку по отношению к действиям перевозчика, поскольку ответственность за действия своих сотрудников в первую очередь несет его работодатель. Перевозчиком маршрута №77 является ИП Мирзмухаметов. Благодаря установленным камерам видеонаблюдения мы сможем сделать объективные выводы.

Переводчик ответил, что по факту избиения кондуктором женщины проводится служебная проверка.

- Мы изучаем проблему со всех ракурсов, - заявил Эдуард Мирзмухаметов. - Будет изучено видео с камеры, установленной в автобусе. Кроме того, мы опрашиваем свидетелей инцидента. К нам уже обратились два пассажира, которые были в это время в автобусе.

Проверку по факту причинения травм пожилой женщине кондуктором автобуса проводит и полиция.