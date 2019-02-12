Пермячку не выпустили в Тоскану на концерт Андреа Бочелли из-за долга в 13 тысяч рублей

- Это была моя мечта - побывать на концерте итальянского певца Андреа Бочелли, - говорит 39-летняя Ольга Г., которую из-за нелепой ошибки не выпустили заграницу. - Этот концерт был в Тоскане в очень живописном месте, под открытым небом.

Летом 2017 года Ольга решила отправиться в небольшой отпуск в Италию - всего на пять дней.

- Когда я приехала в Шереметьево, выяснилось, что выезд заграницу мне запрещен из-за долгов, - говорит пермячка. - Я была просто в шоке.

Временное ограничение на выезд за пределы РФ наложил судебный пристав из Лысьвы. У женщины оказалась задолженность за транспортный налог - 13 410 рублей (в тот момент заграницу не выпускали при долге выше десяти тысяч).

Ольга родом из Лысьвы, работала депутатом городской думы, занималась общественной работой.

- Транспортный налог пришел, как и положено, в конце 2015 года, - объясняет ситуацию Ольга. - Я как раз родила второго ребенка и, признаюсь, просто замоталась. Оплатила задолженность с учетом пени сразу в начале 2016 года, как получила повторное уведомление из налоговой службы.

– Перед поездкой в Италию Ольга на всякий случай проверила на сайте судебных приставов, нет ли у нее каких-либо долгов, - рассказывает ее адвокат Денис Трегубов. - Никаких долгов не было.

Вылет в Тоскану был запланирован на 8 утра 2 августа, а накануне, 1 августа, Ольга снова зашла на сайт ФССП и обнаружила, что у нее есть долг за тот самый транспортный налог.

- Ольга Юрьевна в экстренном порядке связалась с судебным приставом и отправила ему факсом чек и квитанцию об оплате налога, - продолжает Денис Львович. - В службе заверили, что ограничение будет немедленно снято.

Однако на борт самолета пермячку так и не пустили.

Билет на концерт стоил 120 евроФото: Вероника РАНГУЛОВА

Ольга обратилась с иском в суд и требует от судебных приставов компенсацию за сорванную поездку.

- Ущерб составил около ста тысяч рублей, - пояснил Денис Трегубов. - Это расходы на авиаперелет и билет на концерт Бочелли, который стоил 120 евро. Плюс компенсация морального вреда - 50 тысяч рублей.

Представители службы судебных приставов не признают иск в полном объеме:

- Ограничение на выезд за пределы России снимается минимум пять дней, а то и больше. Должница обратилась к нам только 1 августа. Понятно, что к 8 утра 2 августа информация о снятии запрета еще не поступит. Нужно было принять меры и перенести поездку, чтобы вернуть хотя бы часть денег. И потом, билеты на концерт Андреа Бочелли неименные. Как доказать, что их купила именно эта женщина?

Состоялось первое заседание. Суд будет разбираться: почему пермячке запретили выезд заграницу через полтора года после того, как она оплатила налог?