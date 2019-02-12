В Прикамье брокер украл 11 миллионов рублей у клиентов

В Березниках огласили приговор 38-летнему Андрею Андронникову, обвиняемому в совершении мошенничества в крупном и особо крупном размере.

В течение пяти лет - с 2011 по 2016 годы - Андрей Андронников был вначале ведущим брокером ООО «Инвестиционная компания «Витус», а затем и руководителем направления брокерского обслуживания ООО «Кастом Кэпитал». Андронников сообщал клиентам компании о якобы полученном доходе от выгодных сделок с их акциями и просил за это выплатить ему вознаграждение, а также дать деньги для оплаты налога на доходы физических лиц.

Клиенты, полностью доверяя своему брокеру, подписывали подготовленные им поручения на вывод средств со специального брокерского счета, а затем снимали деньги и передавали их Андронникову. Суммы исчислялись сотнями тысяч рублей. Всего от действий брокера-мошенника пострадало 13 человек, которые потеряли и деньги, и акции. Общий ущерб составил более 11 миллионов рублей.

Клиенты «Инвестиционная компания «Витус», многократно обращались в компанию и пытались вернуть ценные бумаги и деньги обратно, но после того как брокер в очередной раз отказал им, они обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», которое в прошлом году следователи направили в суд.

Андрей Андронников до начала суда находился на подписке о невыезде.

- В суде обвиняемый свою вину не признал и заявил, что его оговаривают, - сообщил помощник прокурора города Березники Александр Левко.

По приговору суда Андронникову было назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил исковые заявления потерпевших о возмещении материального ущерба. Но куда исчезли деньги и акции, не известно.