2019-02-12T09:25:57+03:00
Происшествия

В Прикамье брокер украл 11 миллионов рублей у клиентов

За мошенничество в крупном размере он проведет шесть лет в колонии
Николай АНФАЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
В суде обвиняемый свою вину не признал.В суде обвиняемый свою вину не признал.Фото: Николай АНФАЛОВ
Изменить размер текста:

В Березниках огласили приговор 38-летнему Андрею Андронникову, обвиняемому в совершении мошенничества в крупном и особо крупном размере.

В течение пяти лет - с 2011 по 2016 годы - Андрей Андронников был вначале ведущим брокером ООО «Инвестиционная компания «Витус», а затем и руководителем направления брокерского обслуживания ООО «Кастом Кэпитал». Андронников сообщал клиентам компании о якобы полученном доходе от выгодных сделок с их акциями и просил за это выплатить ему вознаграждение, а также дать деньги для оплаты налога на доходы физических лиц.

Клиенты, полностью доверяя своему брокеру, подписывали подготовленные им поручения на вывод средств со специального брокерского счета, а затем снимали деньги и передавали их Андронникову. Суммы исчислялись сотнями тысяч рублей. Всего от действий брокера-мошенника пострадало 13 человек, которые потеряли и деньги, и акции. Общий ущерб составил более 11 миллионов рублей.

Клиенты «Инвестиционная компания «Витус», многократно обращались в компанию и пытались вернуть ценные бумаги и деньги обратно, но после того как брокер в очередной раз отказал им, они обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», которое в прошлом году следователи направили в суд.

Андрей Андронников до начала суда находился на подписке о невыезде.

- В суде обвиняемый свою вину не признал и заявил, что его оговаривают, - сообщил помощник прокурора города Березники Александр Левко.

По приговору суда Андронникову было назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил исковые заявления потерпевших о возмещении материального ущерба. Но куда исчезли деньги и акции, не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
44-летний житель Прикамья получил два года колонии за избиение жены
В Березниках восстановят рухнувшую крышу жилого дома
После сообщений о массовом отравлении детей Роспотребнадзор проводит обследование санатория в Усть-Качке
В пермских соцсетях сообщили о массовом отравлении детей в санатории «Орленок» в Усть-Качке
В ближайшие три года еще порядка 40 тысяч жителей Прикамья получат доступ к газу
В Прикамье ожидаются метели и сильные порывы ветра
В Прикамье резинку от штанов пропитали наркотиками и пытались пронести в колонию
«У меня уже весь шкаф забит носками. Не надо их дарить!»
«Лоб в лоб». В Прикамье в столкновении иномарки и «Лады» погиб один человек, шесть получили травмы
90 минут прямого эфира: губернатор Прикамья ответил на 80 вопросов пользователей Instagram
Владелица приюта «Надежда», где издевались над пенсионерами, сама явилась в следственный отдел, ее задержали
В Перми директор фирмы не платил зарплату подчиненным
В Перми в январе на свет появились 11 пар двойняшек
В Перми рабочего «Мотовилихинских заводов» придавило вагонеткой, он в реанимации
«Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой гардероб». В Перми женщина пригласила домой молодого человека, а утром обнаружила, что ее ограбили
В марте пермяки смогут вылететь в ОАЭ
Гастролеры из Екатеринбурга грабили салоны сотовой связи
В Прикамье осудили водителя «Митсубиси-Паджеро», который сбил 13-летнюю девочку на зебре
В Перми работа катка у памятника «МиГ на взлете» продлится до 3 марта
В Перми автобус сбил 77-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе
В Перми ночью в пожаре погибли два человека
В Прикамье БМВ столкнулся с трактором, пострадал водитель иномарки
В Перми наградили победителей городского этапа конкурса «Учитель года»
В Прикамье подозреваемый в убийстве 14 лет скрывался от правосудия
«Повис на веревке». В Перми рабочий, который убирал снег, сорвался с крыши
В Перми следственный комитет проверит деятельность экстрасенсов, из-за которых ветеран войны едва не лишился квартиры
Чусовской мост по выходным ремонтировать не будут