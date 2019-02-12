2019-02-12T07:31:27+03:00
Происшествия

В Прикамье убили совладельца крупной торговой сети

Подозреваемый задержан
Николай АНФАЛОВ
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Водитель нанес своему начальнику множество ножевых ранений.Водитель нанес своему начальнику множество ножевых ранений.Фото: архив "КП"
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В пятницу, 8 февраля, на территории склада-магазина «Мастер», находящегося в Березниках на улице Карла Маркса, было найдено тело совладельца этой торговой сети.

Как «КП» стало известно из источника, близкого к следствию, убийство произошло утром, когда бизнесмен явился на склад пьяным и стал вести себя вызывающе. Его недовольство чем-то вызвал водитель торговой сети.

Предприниматель схватил металлическую трубу и ударил ею подчиненного.

Водитель разозлился, вытащил из своего автомобиля нож и нанес своему начальнику множество ножевых ранений. При этом он сидел на нем сверху и наносил удары.

Предприниматель скончался на месте от обильной потери крови. Водитель отмыл нож, сел в машину и уехал. Но в этот же день был задержан.

По факту убийства следственным отделом по городу Березники СУ СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Следователь обратился в суд с ходатайством о заключении подозреваемого в совершении убийства под стражу. Однако суд отклонил его ходатайство. Подозреваемому избрана иная мера пресечения, какая именно в следствии не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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