«Родная сестра не узнала». 32-летний шоумен из Пермского края похудел на 102 кг и нашел любовь

- Меня родная сестра не узнала, - смеется Алексей Ковыляев. - Я иногда сам себя не узнаю.

Жизнь «Деда Мороза» - Алексей работает ведущим на корпоративах и новогодних елках – кардинально изменилась после того, как он похудел в два раза.

«При взвешивании сломались весы»

С детства Алексей страдал от лишнего веса. В подростковые годы он начал худеть, но после того как в аварии погиб его друг, Алексей стал заедать стресс. В 2017 году, когда ему исполнилось 30 лет, вес перевалил за 200 килограммов.

Вот так выглядел Алексей в 2016 году

- Я испугался и обратился в клинику, - рассказывал Алексей. - Врач предложила мне встать на весы, и они выдали: «Ошибка». А еще издали какой-то неприятный хруст, как будто сломались. Еле нашли весы, которые определили мой «диагноз» - 204 кг.

Алексей начал худеть - перешел на правильное питание, стал больше двигаться. Сначала было очень тяжело - хотелось и шашлыка с друзьями поесть, и шоколадку купить. Но Алексей держался. В месяц он терял до шести килограммов.

- Главное - это много ходить, - говорит Алексей. - Сначала я проходил около 10 тысяч шагов в день, сейчас я делаю не менее 15 тысяч. А еще, конечно, важно правильно питаться. Утром я ем кашу - овсянку или гречку, чуть позже делаю перекус. В обед - овощи, нежирное мясо или любая белковая пища. Затем снова перекус, а ближе к вечеру - последний, пятый прием пищи - кисломолочные продукты. Например, кефир или обезжиренный творог. И я постоянно пью зеленый чай без сахара и не менее 2 литров обычной воды в день. Конечно, никакого сахара, мучного, сладкого я не употребляю в пищу.

За год с небольшим Алексей скинул уже 102 кг! И не останавливается. Он хочет весить 80 килограммов.

- С конца февраля буду ходить в тренажерный зал, хочу немного накачаться, - объясняет Алексей. - А вообще, моя жизнь кардинально изменилась после похудения.

Алексей решил похудеть после того, как чуть не сломал весы

«Леха, это ты?!»

Сбросив лишние килограммы, Алексей стал больше работать.

- Теперь провожу до 14 мероприятий в неделю, - говорит Алексей. - А так как заказов стало больше, то и денег, соответственно, тоже. Я купил себе много хорошей одежды, приобрел новый автомобиль и квартиру в Кудымкаре. До этого я жил в частном доме за городом, а теперь переехал. А еще теперь у меня IPhone последней модели.

Алексей изменил имидж - отрастил бороду и покрасил волосы. Молодой человек до такой степени изменился, что его родная сестра не узнала!

- С Ольгой мы не виделись лет пять, - говорит Алексей. - А этот Новый год она решила отметить со мной и папой. Я приехал на вокзал ее встречать. Вижу Олю, иду ей навстречу, а она… проходит мимо. Я ее догоняю, а Оля смотрит на меня взглядом, в котором читается: «Ты кто?» А потом присматривается и выдает: «Леха, это ты?!» Меня многие не узнают - знакомые, старые клиенты.

Алексей полностью сменил имидж после похудения. Фото из архива

«Встречаюсь со Снегурочкой»

Но самая главная перемена, которая случилась в жизни Алексея, - появление в ней Евгении. У веселого и общительного Деда Мороза раньше не было любимой девушки. Снегурочки, с которыми он проводил новогодние елки, одна за другой выходили замуж. А Алексей так и оставался одиноким.

- В этот Новый год я остался без соведущего, так как парень, с которым я проводил мероприятия в прошлом году, женился, - рассказывает Алексей. - Так что я позвал со мной поработать двух девушек, одной из которых была Женя. Мы очень много работали, часто ездили на корпоративы. И как-то у нас завертелось-закрутилось.