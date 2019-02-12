2019-02-13T09:15:53+03:00
Общество

«Родная сестра не узнала». 32-летний шоумен из Пермского края похудел на 102 кг и нашел любовь

Сейчас Алексея Ковыляева, который еще год назад весил 204 кг, не узнают знакомые и даже родственники
Елена КОНОВА
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После похудения жизнь кардинально изменилась: Алексей купил новый автомобиль и квартиру. Фото предоставил АлексейПосле похудения жизнь кардинально изменилась: Алексей купил новый автомобиль и квартиру. Фото предоставил Алексей
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- Меня родная сестра не узнала, - смеется Алексей Ковыляев. - Я иногда сам себя не узнаю.

Жизнь «Деда Мороза» - Алексей работает ведущим на корпоративах и новогодних елках – кардинально изменилась после того, как он похудел в два раза.

«При взвешивании сломались весы»

С детства Алексей страдал от лишнего веса. В подростковые годы он начал худеть, но после того как в аварии погиб его друг, Алексей стал заедать стресс. В 2017 году, когда ему исполнилось 30 лет, вес перевалил за 200 килограммов.

Вот так выглядел Алексей в 2016 году

Вот так выглядел Алексей в 2016 году

- Я испугался и обратился в клинику, - рассказывал Алексей. - Врач предложила мне встать на весы, и они выдали: «Ошибка». А еще издали какой-то неприятный хруст, как будто сломались. Еле нашли весы, которые определили мой «диагноз» - 204 кг.

Алексей начал худеть - перешел на правильное питание, стал больше двигаться. Сначала было очень тяжело - хотелось и шашлыка с друзьями поесть, и шоколадку купить. Но Алексей держался. В месяц он терял до шести килограммов.

- Главное - это много ходить, - говорит Алексей. - Сначала я проходил около 10 тысяч шагов в день, сейчас я делаю не менее 15 тысяч. А еще, конечно, важно правильно питаться. Утром я ем кашу - овсянку или гречку, чуть позже делаю перекус. В обед - овощи, нежирное мясо или любая белковая пища. Затем снова перекус, а ближе к вечеру - последний, пятый прием пищи - кисломолочные продукты. Например, кефир или обезжиренный творог. И я постоянно пью зеленый чай без сахара и не менее 2 литров обычной воды в день. Конечно, никакого сахара, мучного, сладкого я не употребляю в пищу.

За год с небольшим Алексей скинул уже 102 кг! И не останавливается. Он хочет весить 80 килограммов.

- С конца февраля буду ходить в тренажерный зал, хочу немного накачаться, - объясняет Алексей. - А вообще, моя жизнь кардинально изменилась после похудения.

Алексей решил похудеть после того, как чуть не сломал весы

Алексей решил похудеть после того, как чуть не сломал весы

«Леха, это ты?!»

Сбросив лишние килограммы, Алексей стал больше работать.

- Теперь провожу до 14 мероприятий в неделю, - говорит Алексей. - А так как заказов стало больше, то и денег, соответственно, тоже. Я купил себе много хорошей одежды, приобрел новый автомобиль и квартиру в Кудымкаре. До этого я жил в частном доме за городом, а теперь переехал. А еще теперь у меня IPhone последней модели.

Алексей изменил имидж - отрастил бороду и покрасил волосы. Молодой человек до такой степени изменился, что его родная сестра не узнала!

- С Ольгой мы не виделись лет пять, - говорит Алексей. - А этот Новый год она решила отметить со мной и папой. Я приехал на вокзал ее встречать. Вижу Олю, иду ей навстречу, а она… проходит мимо. Я ее догоняю, а Оля смотрит на меня взглядом, в котором читается: «Ты кто?» А потом присматривается и выдает: «Леха, это ты?!» Меня многие не узнают - знакомые, старые клиенты.

Алексей полностью сменил имидж после похудения. Фото из архива

Алексей полностью сменил имидж после похудения. Фото из архива

«Встречаюсь со Снегурочкой»

Но самая главная перемена, которая случилась в жизни Алексея, - появление в ней Евгении. У веселого и общительного Деда Мороза раньше не было любимой девушки. Снегурочки, с которыми он проводил новогодние елки, одна за другой выходили замуж. А Алексей так и оставался одиноким.

- В этот Новый год я остался без соведущего, так как парень, с которым я проводил мероприятия в прошлом году, женился, - рассказывает Алексей. - Так что я позвал со мной поработать двух девушек, одной из которых была Женя. Мы очень много работали, часто ездили на корпоративы. И как-то у нас завертелось-закрутилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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