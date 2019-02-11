«Улыбнитесь, вас снимают». Центр стоматологии и имплантологии «Астра-мед» поздравил пермяков с Днем стоматолога

- Теперь-то смогу улыбаться во все тридцать два, говорит счастливая Тамара, пациент клинки «Астра-мед» выходя из кабинета врача. Раньше все как-то стеснялась, а сейчас даже чувствую себя увереннее.

Говорят, красота спасет мир, а стоматологи уточняют – красивая улыбка. А ведь не поспоришь. Улыбка, возможно, один из главных коммуникативных инструментов: достаточно улыбнуться, и любой спор или неурядица сразу теряют свой градус напряжения. Так что не бойтесь мимических морщин, ведь ваша улыбка радует не только вас, но и окружающих.

Поэтому уход за полостью рта не стоит откладывать на потом. Своевременное обращение к врачу сэкономит не только ваш бюджет, но и ваше время.

Стоматологическая клиника «Астра-мед» на протяжении многих лет обеспечивает пермяков доступными и надежными методами лечения. Современное и высокотехничное оборудование помогает сделать процесс лечения приятным и безболезненным. Профессионализм работников клиники «Астра-мед» в сочетании с новыми технологиями возвращают людям красивые улыбки.

Центр стоматологии и имплантологии «Астра-мед» оснащен новейшим оборудованием.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ирина, пациент: В работе стоматолога для меня важно стерильное и качественное выполнение работы. Клинику «Астра-мед», я выбрала, потому что она работает с материнским и региональным капиталами. Мне нравится, что здесь очень квалифицированные специалисты.

Илья, пациент: Для меня важно быть услышанным стоматологом, важно, чтобы врач учитывал все мои пожелания. И главное -чтобы не больно было. В «Астра-меде» лечу зубы уже давно, первый прием прошел очень успешно, и с тех пор все идет гладко, менять на другую клинику не собираюсь. Хочу от всей души поздравить с праздником всю клинику «Астра-мед», ну и, конечно, моего лечащего врача Юлию Геннадьевну Прокашеву.

Галина, пациент: В работе стоматолога я ценю опрятность, умение разговаривать с пациентом, проницательность. Клинику «Астра-мед» я выбрала по отзывам в интернете и не пожалела - тут очень грамотные и вежливые врачи. Хочу поздравить Прокошева Дмитрия и Никонова Дмитрия - это профессионалы высшего класса.

Евгений Пестерев, зубной техник: Для работы стоматолога я считаю, что важно доверие пациента, хорошее к нему отношение. Без всего этого мы не сможем профессионально подойти к своей работе.

В «Астра-мед» зубы лечат безболезненно и качественно.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Перцовская Ольга, врач-стоматолог-терапевт: Я выбрала профессию стоматолога, потому что решила продолжить семейную династию - мой папа был стоматологом, я видела, как папа принимает пациентов и с детства решила продолжить его дело. В работе стоматолога важны терпение, усидчивость, профессиональный рост, желание обучаться, наличие в клинике первоклассного оборудования, современных материалов. И все это есть в клинике «Астра-мед»

Перцовская Ольга, врач-стоматолог-терапевтФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ирина Кузнецова, директор клиники: Дорогие наши коллеги, дорогие стоматологи, дороги врачи, я вас поздравляю с нашим профессиональным праздником.