Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» в Перми бесплатно спели для жителей города в ТРК «Семья»

Сегодня вечером, 11 февраля, на первом этаже гипермаркета «Семья» начался необычный концерт: приехавший в Пермь Борис Гребенщиков с группой «Аквариум» бесплатно пели для пермяков самые известные свои песни.

Выступать в качестве уличного певца БГ начал еще в 2016 году – тогда он пел в переходах различных городов, и некоторые слушатели бросали ему деньги.

12 февраля, Борис Гребенщиков и «Аквариум» представят в ДК имени Солдатова свою программу «Двери травы».Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С февраля 2017 года он стал давать бесплатные концерты в торгово-развлекательных центрах - в тех городах, куда он приехал на гастроли, назвав такую инициативу народным проектом «Песни в общественных пространствах». Таких выступлений у певца накопилось уже более пяти десятков.

Завтра, 12 февраля, Борис Гребенщиков и «Аквариум» представят в ДК имени Солдатова свою программу «Двери травы». Но это уже будет платный концерт, билеты будут стоить от 1 тысячи до 4 тысяч 200 рублей.