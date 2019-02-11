2019-02-11T21:16:38+03:00
Общество

Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» в Перми бесплатно спели для жителей города в ТРК «Семья»

БГ продолжает свой проект «Песни в общественных пространствах» [видео]
Андрей МАТЛИН
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Время от времени БГ превращается в уличного музыканта.Время от времени БГ превращается в уличного музыканта.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Сегодня вечером, 11 февраля, на первом этаже гипермаркета «Семья» начался необычный концерт: приехавший в Пермь Борис Гребенщиков с группой «Аквариум» бесплатно пели для пермяков самые известные свои песни.

Выступать в качестве уличного певца БГ начал еще в 2016 году – тогда он пел в переходах различных городов, и некоторые слушатели бросали ему деньги.

12 февраля, Борис Гребенщиков и «Аквариум» представят в ДК имени Солдатова свою программу «Двери травы». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

12 февраля, Борис Гребенщиков и «Аквариум» представят в ДК имени Солдатова свою программу «Двери травы».Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С февраля 2017 года он стал давать бесплатные концерты в торгово-развлекательных центрах - в тех городах, куда он приехал на гастроли, назвав такую инициативу народным проектом «Песни в общественных пространствах». Таких выступлений у певца накопилось уже более пяти десятков.

Завтра, 12 февраля, Борис Гребенщиков и «Аквариум» представят в ДК имени Солдатова свою программу «Двери травы». Но это уже будет платный концерт, билеты будут стоить от 1 тысячи до 4 тысяч 200 рублей.

Борис Гребенщиков дает бесплатный концерт в Перми в ТРК "Семья"..Multistreaming with https://restream.io/

ИСТОЧНИК KP.RU

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