2019-02-07T12:18:17+03:00
Общество

Погода в Перми в феврале 2019: морозы сменятся снегопадами

В выходные может потеплеть до -3 градусов
Андрей МАТЛИН
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Погода в феврале не дает скучать.Погода в феврале не дает скучать.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Морозный период в Перми заканчивается. Но вместе с потеплением к нам придут и снегопады.

- Морозный арктический антициклон отступает к востоку, и теперь к нам будут выходить снежные теплые циклоны с Запада, - объясняет руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Уже вечером в четверг начнется снегопад, который продолжится ночью и в первой половине дня в пятницу. При этом начнется существенное потепление.

В пятницу днем температура воздуха прогреется до -10 градусов, со второй половины дня снег прекратится. В ночь на субботу вновь немного подморозит, но не так сильно, как раньше – в Перми будет от -17 до -19 градусов.

В субботу во второй половине дня к нам подойдет очередная порция теплого воздуха, температура повысится до -10 градусов.

Воскресенье обещает быть снежным и еще более теплым – воздух днем прогреется до -3 градусов.

В понедельник на следующей неделе может немного похолодать – до -11 градусов днем. Но в целом неделя обещает быть довольно теплой - днем столбик термометра будет колебаться от -8 до -10 градусов. При этом возможны снегопады, которые будут чередоваться с прояснениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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