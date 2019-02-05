В минздраве Прикамья рассказали, почему пермяки часами не могут вызвать на дом врача

Как уже писала «КП», жители трех районов Перми в январе столкнулись с проблемой: они тщетно пытались по утрам вызвать себе или своим детям врача на дом. А автоответчик Единого диспетчерского центра неизменно предлагал им одно и то же: ждать ответа либо прийти самим в поликлинику, в кабинет неотложной помощи.

- Мы действительно получили много жалоб и знаем об этой проблеме, - призналась на пресс-конференции министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. – У нас три района Перми - Мотовилихинский, Индустриальный и Свердловский - участвуют в пилотном проекте, в рамках которого все вызовы врача на дом принимает Единый диспетчерский центр. Идея этого проекта такая: разделить экстренные и плановые вызовы. На экстренные вызовы должен выезжать врач неотложной помощи, тогда участковые терапевты смогут уделять больше времени плановым приемам. Мы рассчитывали, что человек, заболев, допустим, вечером, сразу вызовет врача, и к нему в этот же день приедет неотложка, у которой есть необходимые медикаменты для оказания первой помощи. Но столкнулись с тем, что люди по привычке дожидаются утра и только тогда начинают звонить. Поэтому в час пик – с 8 до 12 часов - мы удвоили число диспетчеров. Но этого оказалось недостаточно – начались морозы и эпидемия гриппа. Поэтому сейчас мы еще вдвое увеличили количество диспетчеров и рассчитываем, что проблема в ближайшие дни снимется. Будем добиваться того, чтобы уложиться в нормативы: среднее ожидание ответа оператора в час пик, до 12 часов дня, должно составлять 6 минут, после 12 часов - не больше двух минут.

Но мы также обращаемся к пациентам: если у вас не «экстренный» случай, допустим, вы хотите продлить льготный рецепт, звоните с 12 до 14 часов, если же почувствовали недомогание – не откладывайте звонок «на потом», на утро.

СОВЕТЫ "КП"

«В морозы согреваюсь чаем с имбирем»

У министра здравоохранения Прикамья Оксаны Мелеховой есть свой рецепт на случай морозов.

- По утрам я завариваю в термосе напиток с чаем и имбирем и пью его весь день, - делится она. - На литр кипятка беру примерно 2 сантиметра корня имбиря и щепотку чая, я люблю зеленый. Считаю, что такой напиток хорошо согревает и повышает иммунитет. Можно добавить в него шиповник или дольку лимона.

А вот еще три правила, которым советует придерживаться в холода глава минздрава.

- Если вам придется долго находиться на улице, спланируйте свой маршрут так, чтобы хотя бы через каждые полчаса можно было зайти в теплое помещение погреться.

- В морозы нужно хорошенько высыпаться, чтобы быть в тонусе - сонный человек быстро замерзает.

- Тем, кому позволяет желудок, в морозы можно добавлять в блюда острый перец – он, как и имбирь, согревает, разгоняет кровь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как я три часа пыталась вызвать на дом педиатра

Звонки от пермяков теперь принимает Единый диспетчерский центр. Мы разбирались, что пошло не так [аудио] (подробнее…)