«Мне нужна девушка с тонкой талией и небольшой грудью». Охранник из Перми похудел на 30 кг, чтобы найти невесту

- Я эстет, замечательный кулинар и ценитель прекрасного, - представляется 49-летний Дмитрий, поправляя модно завязанный шарф. Он - сотрудник группы быстрого реагирования в охранном агентстве. - В принципе я всю жизнь держал себя в форме, был физически активным, но с возрастом стал набирать лишний вес.

За плечами Дмитрия два неудачных брака, есть 25-летняя дочь.

- С первой женой мы прожили в браке девять лет, - рассказывает Дмитрий. - Как раз были лихие 90-е, мы работали в торговле. Мотались за шмотками в Польшу, в Москву. В какой-то момент я понял, что нас супругой связывает только общий бизнес, брак не спасла даже маленькая дочь.

Дмитрию было 33, когда он встретил Екатерину. Девушка была младше своего избранника на десять лет и одна воспитывала дочь.

- Мы были женаты всего два года, это была настоящая страсть, но не любовь, - продолжает пермяк. - Эту семью я тоже не сберег, мы развелись. Сейчас Катя живет заграницей, мы не общаемся.

В холостяках Дмитрий ходит уже 14 лет, хотя, признается, отношений с женщинами у него было много - его странички есть во всех соцсетях и на популярных сайтах знакомств.

Раньше Дмитрию из-за большого живота тяжело было наклониться, чтобы завязать шнурки. Фото из архива Дмитрия

- Были и перспективные отношения, и совсем ненужные, - говорит пермяк, сейчас он работает охранником в группе быстрого реагирования. - В конечном итоге я захотел изменить свою жизнь. Поставил две цели - сбросить вес и найти настоящую любовь.

В тот момент, это было два года назад, он весил 106 килограммов и даже завязать шнурки на ботинках было для него проблемой - из-за большого живота он не мог наклоняться.

Как худел Дмитрий

- У меня не было денег ходить по диетологам и по персональным тренировкам в дорогие спортзалы, - рассказывает мужчина. - В помощь мне были здравый смысл, интеллект и интернет.

Дмитрий начал с питания. Исключил быстрые углеводы - белую муку, хлеб, сахар.

- Отказаться от сладкого оказалось самой большой проблемой, я всегда очень любил печенье, халву, шоколадные вафли, конфеты. Стал покупать горький шоколад и растягивать плитку на несколько дней.

Питание - дробное, каждые три часа небольшими порциями. Ничего жареного, копченого, острого.

- Завтракаю я около семи утра, обязательно варю кашу, - рассказывает Дмитрий. - И это совсем нескучно и небанально. Я смешиваю разные крупы, экспериментирую. Добавляю финики или другие сухофрукты. Каша дает энергию организму и позволяет спокойно продержаться до обеда без перекусов.

За первый месяц диеты Дмитрий похудел на 9 кг.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мясо - только на пару или запеченное. Рыба - местная, лучше всего язь или щука. На перекус - цитрусовые.

- Интервал между приемами пищи должен составлять не больше четырех часов. Если человек пропускает обед, его организм начинает откладывать ресурсы на запас. А начнешь запивать пивом жареные котлеты, к 40 годам превратишься в огромную амебу.

Отдельная тема - это спорт.

- В хорошую погоду я много хожу пешком, катаюсь на велосипеде, отжимаюсь - все это сжигает калории и не дает одрябнуть мышцам. Иногда хожу в спортзал, работаю с гантелями и штангой.

Только за первый месяц пермяк скинул девять килограммов и понял, что он на правильном пути.

- Сейчас мой вес - 75 килограммов, я стройный, подтянутый - мне очень комфортно, - говорит Дмитрий.

«Ищу девушку, которая не будет тайком есть майонез»

Дмитрий скинул вес, стал уверен в себе. И серьезно намерен найти свою вторую половинку.

- Я мечтаю встретить девушку с небольшой грудью, тонкой талией и широкими бедрами - это идеальный тип женской фигуры. Хочу, чтобы у нее был добрый нрав и приятный голос. Я ищу девушку для серьезных отношений, которая будет разделять мои интересы - спорт, правильное питание, а не есть тайком пельмени с майонезом.

Он даже согласился принять участие в программе «Давай поженимся!» Из трех претенденток на шоу Дмитрию понравилась 35-летняя Юлия из Самары. У девушки два высших образования, она работает психологом и умеет вкусно готовить.

- Юля младше меня на 14 лет, но все же была рада, что я выбрал ее, и ответила взаимностью, - говорит Дмитрий. - Правда, она живет в другом городе и это очень затруднило наше общение. Мы решили дружить, переписываться в соцсетях, созваниваться, но она в итоге оказалась очень инертной. И наше общение со временем прекратилось.

Дорогие читательницы, если вы хотите познакомиться с Дмитрием, ему можно написать письмо на адрес:lisdl@mail.ru.

Комментарий врача

«Главное, чтобы вес остался стабильным»

- В целом Дмитрий большой молодец, что отказался от быстрых углеводов и смог наладить строгий и регулярный прием пищи, - говорит эндокринолог – диетолог Яна Синицина. – Теперь важно, чтобы фаза стабилизации веса сохранилась. Избыточный вес, ожирение – это хронические заболевания, возможен рецидив. Поэтому чем дольше сохранять свой вес в стабильном состоянии, тем лучше. Рекомендую мужчине и в дальнейшем придерживаться строгого графика еды на каждый день. Отдавать предпочтение правильным сладостям: черный шоколад, орехи, курага или чернослив в шоколаде, халва, сухофрукты. Соблюдать баланс и включить в рацион достаточное количество жиров и медленноусвояемых углеводов. Это не только каши, но и хлеб, кефир, молоко, макароны, картофель.