7 февраля на сайте «КП»-Пермь» состоится видеотрансляция лекции о том, как уберечь себя от рака

7 февраля в 19-00 в Фестивальном доме на эспланаде состоится лекция «Онконастороженность: предупреждён – значит, вооружён! или все, что нужно знать о раке». Мы будем вести прямую трансляцию с этой лекции, так что если вы не сможете присутствовать на ней, смотрите видео на нашем сайте.

На лекции заместитель главврача Пермского краевого онкологического диспансера Антон Жигулев расскажет о том, что такое рак, его симптомы и как снизить риск возникновения онкологии.

Также на лекции главврач городской клинической поликлиники города Ирина Плащевская расскажет о бесплатных возможностях ранней диагностики онкологии в поликлиниках края.

Напомним, что с 4 по 8 февраля в Пермском крае проходят мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями. Ведь онкологические заболевания в России - это вторая по распространенности причина смертности населения.

В связи с этим во всех медицинских учреждениях края развернуты информационные уголки, где все желающие смогут заполнить анкету по раннему выявлению риска развития онкологических заболеваний.