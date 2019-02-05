2019-02-05T14:00:44+03:00
Здоровье

7 февраля на сайте «КП»-Пермь» состоится видеотрансляция лекции о том, как уберечь себя от рака

Пермяки смогут узнать и о бесплатных возможностях ранней диагностики онкологии
Елена КОНОВА
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7 февраля в 19-00 в Фестивальном доме на эспланаде состоится лекция «Онконастороженность: предупреждён – значит, вооружён! или все, что нужно знать о раке». Мы будем вести прямую трансляцию с этой лекции, так что если вы не сможете присутствовать на ней, смотрите видео на нашем сайте.

На лекции заместитель главврача Пермского краевого онкологического диспансера Антон Жигулев расскажет о том, что такое рак, его симптомы и как снизить риск возникновения онкологии.

Также на лекции главврач городской клинической поликлиники города Ирина Плащевская расскажет о бесплатных возможностях ранней диагностики онкологии в поликлиниках края.

Напомним, что с 4 по 8 февраля в Пермском крае проходят мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями. Ведь онкологические заболевания в России - это вторая по распространенности причина смертности населения.

В связи с этим во всех медицинских учреждениях края развернуты информационные уголки, где все желающие смогут заполнить анкету по раннему выявлению риска развития онкологических заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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