2019-02-05T10:50:49+03:00
Здоровье

Без варикоза живем уже целый год!

В клинике «Варикоза нет» в феврале первичный прием стоит 990 рублей вместо 2000 рублей
Алеся ГАЛИБУС
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Новый подход к проблемам болезни вен. Фото предоставлено клиникойНовый подход к проблемам болезни вен. Фото предоставлено клиникой
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В декабре 2018 года мировое медицинское сообщество отметило 15-летие внедрения в сосудистую хирургию лазерных технологий. Так был дан старт развитию малоинвазивной веносохраняющей хирургии при варикозе. Сегодня подобные операции получили название «хирургия одного дня». И стали абсолютно доступны жителям Пермского края.

Те пермяки, которые с проблемами варикозного расширения вен знакомы не понаслышке, давно уже знают, что в нашем городе успешно существует клиника лазерной хирургии «Варикоза нет». И 9 февраля 2019 года для специалистов центра день особый - ровно год назад в его стенах состоялась первая операция. За этот, казалось бы, короткий период их пациентами стали более 4 тысяч человек, они сделали более 1 тысячи лазерных процедур и других малоинвазивных лечебных манипуляций, а помимо стандартных врачебных приемов, в постоянном режиме проводили выездные консультации по всему Пермскому краю.

Фото предоставлено клиникой

Фото предоставлено клиникой

- Наши врачи постоянно учатся на конференциях, семинарах и мастер-классах, повышая уровень своих знаний и квалификацию, - рассказывает директор клиники Роман Левин. - Мы беремся за сложные случаи, лечим пациентов преклонного возраста, с сахарным диабетом, гипертонией, трофическими язвами ног, «сердечников». И даже если в обычной поликлинике вам отказали в связи с какими-либо физиологическими противопоказаниями, мы рассмотрим случай более детально и, возможно, найдем выход, как вам помочь. «Варикоза нет» - молодая клиника, но наши флебологи - опытные специалисты с большим операционным стажем.

Принципиальное отличие клиники «Варикоза нет» в том, что ее хирурги ведут пациента на протяжении всего процесса лечения: от первичного приема, на котором делают УЗИ-диагностику и ставят диагноз, до обязательного контрольного наблюдения в течение года после операции. Это еще одно слагаемое успешного устранения болезни.

Ударим лазером по варикозу!

Бояться операций по воздействию на варикоз косметического или хирургического характера не стоит. Малоинвазивные щадящие методы лечения болезни вен пришли сегодня на смену классическим операциям.

- Мы воздействуем на больные вены в ногах лазером через проколы кожи. Пораженные сосуды «запаиваются», без разрезов и швов - так работает технология лазерной коагуляции вен нижних конечностей, - рассказывает Евгений Круглов, врач высшей категории, сосудистый хирург клиники «Варикоза нет». - Обработанные вены через 2 - 3 месяца превращаются в соединительную ткань, а через полгода от них не остается и следа.

Лечение лазером проходит под местной анестезией, поэтому отдельно рекомендовано пожилым людям или тем, кому противопоказан общий наркоз.

Каждому случаю свое лечение

Клиника «Варикоза нет» в Перми предлагает и другие методы лечения варикозной болезни: склеротерапию и мини-флебэктомию. Врачи центра также помогут вам подобрать компрессионный трикотаж, специальные колготки, чулки или гольфы, помогающие справиться с симптомами варикоза: тяжестью в ногах и отеками.

День рождения у нас, а подарки - вам!

*Только в феврале в честь дня рождения клиники действует скидка на первичный прием: 990 рублей вместо 2000. Хирург-флеболог осмотрит ваши ноги и проведет ультразвуковое дуплексное сканирование вен, чтобы увидеть, где и как поражены сосуды, какой в них кровоток, нет ли тромбов, поставит точный диагноз.

А после лазерного лечения варикоза в течение года будут бесплатно наблюдать за вашим выздоровлением - вы сэкономите более 4500 рублей на стоимости контрольных послеоперационных приемов.

Еще один итог нашей работы: на сегодняшний день наши учредители и партнеры открыли клиники «Варикоза нет» уже более, чем в 15 городах нашей страны.

Скидки и акции не суммируются. Прием флеболога за 990 рублей и год послеоперационного наблюдения - в подарок!*

Адрес: г. Пермь, ул. Екатерининская, 141.

Телефон 8 (342) 254-02-01 www.varikozanet.online

Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»: лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-59-01-004273 от 22 сентября 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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