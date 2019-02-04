2019-02-04T09:43:55+03:00
Туризм

В Перми начались продажи авиабилетов в Крым и Сочи

В пермском аэропорту объявили о прямых рейсах на лето
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Основным перевозчиком на российские курорты станет авиакомпания «Победа». Фото: архив "КП"Основным перевозчиком на российские курорты станет авиакомпания «Победа». Фото: архив "КП"
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Когда на улице стоят 30-градусные морозы, хочется хотя бы мысленно, перенестись туда, где тепло. И подумать о летнем отпуске.

С понедельника, 4 февраля, в пермском аэропорту началась продажа на прямые регулярные рейсы на южные курорты России: в Анапу, Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.

Основным перевозчиком станет авиакомпания «Победа». Она предлагает прямые перелеты в Сочи с апреля до октября три раза в неделю. В Минеральные Воды первые пассажиры смогут отправиться в конце апреля. Полеты будут проходить по средам и воскресеньям. А в Анапу «Победа» будет летать с июня до августа четыре раза в неделю по понедельникам, вторникам, четвергам, и субботам. Все рейсы – на самолетах Boeing 737.

Прямые рейсы в Симферополь будут выполнять сразу две авиакомпании. «RedWings» - со 2 июня до 26 октября по четвергам и воскресеньям на самолетах Аirbus-321. Также со 2 июня полеты в Симферополь запланировала авиакомпания «NordWind». Рейсы будут проходить по вторникам и воскресеньям на самолетах Boeing 737.

- Стоимость билетов на эти курорты начинается от 3 999 рублей в одну сторону, - рассказали в аэропорту «Пермь». - Приобрести билеты можно на сайтах авиакомпаний и авиакассах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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