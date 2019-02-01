Грипп – 2019 в Перми: почему не помогают народные средства и антибиотики

В Перми – эпидемия гриппа и ОРВИ. На карантин закрыли все школы, техникумы и колледжи – до 8 февраля включительно. Тем не менее, число заболевших с каждым днем все больше.

«КП» уже писала, что в этом году разбушевался опасный вирус гриппа H1N1 Мичиган, который в просторечии называют «свиным». Эпидемиологи сообщают, что в Грузии и на Украине уже отмечены летальные случаи.

Грипп Мичиган впервые появился у нас, как и во всем мире,10 лет назад, в 2009 году.

- Тогда была даже не эпидемия, а пандемия – вирус захватил практически все страны мира, - говорит заместитель начальника эпидемиологического отдела краевого управления Роспотребнадзора Наталья Вольдшмидт. - Вирус Мичиган способен свалить человека с ног в течение считанных часов. Особенно он опасен своими осложнениями, в первую очередь, пневмонией. Поэтому при первых же симптомах гриппа нужно обязательно обратиться к врачу и находиться под его наблюдением.

Первые симптомы гриппа:

- резкий подъем температуры выше 38 градусов

- сухой надрывный кашель

- головная боль

- тяжесть за грудиной, одышка.

- Вирусы постоянно мутируют, поэтому лекарства действуют слабо, - рассказывают врачи "Скорой помощи". – Антибиотики тоже не спасают. На вирусы они не действуют, а при неверном приеме способствует появлению еще большего числа неуязвимых бактерий.

Проверенные народные средства, по словам врачей, не только не работают, но могут даже навредить. Например, теплое молоко при ангине – фон для размножения бактерий. Мед – мощнейший аллерген, малина при высокой температуре может обострить симптомы болезни, а большое количество лимона еще и спровоцирует гастрит.

Что делать, чтобы не заболеть:

1.Проводить неспецифическую профилактику. Это прием противовирусных, иммунокоррегирующих препаратов и других средств по назначению врача.

2.Не переохлаждаться и избегать контактов с заболевшими.

3. Забыть на время о театрах, кинотеатрах, музеях, кафе, магазинах.

4.Ограничить поездки на общественном транспорте, надевать во время поездок медицинскую маску.

5.Регулярно проветривать помещения – дома и на работе. Не забывать про полноценный сон, прогулки, сбалансирование питание.

И как лечиться, если что-то пошло не так:

- При первых же симптомах – озноб, боли в мышцах и суставах, головная боль, катаральные явления – вызывайте врача на дом, - советуют медики. - Избежать осложнений будет легче, если соблюдать домашний режим, выполнять все рекомендации лечащего врача, своевременно принимать лекарства и пить как можно больше жидкости.

ВАЖНО

В каких случаях нужно вызывать Скорую?

- Для начала постарайтесь адекватно оценить необходимость вызова бригады в каждом конкретном случае, - пояснили на станции. - Если болезнь протекает штатно и жизни пациента ничего не угрожает, не стоит отвлекать экстренную службу от работы с пациентами, которым грозит реальная опасность.

Исключение – дети младшего возраста, у которых болезнь может протекать тяжело, а также пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, болезни сердца, легких) – у них при неверном либо отсроченном лечении часто возникают патологические реакции, которые могут привести к неблагоприятным исходам.

- Напоминаем, что сотрудники "скорой" не назначают курсы лечения, не выписывают листы нетрудоспособности и не дают направления на анализы, - пояснили в ведомстве. - Если вам нужна справка или больничный лист, звоните в «неотложку». Либо идите в поликлинику к терапевту.