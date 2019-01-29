У полиции могут забрать «башню смерти». И что там будет?

Губернатор Максим Решетников рассказал в Инстаграм о своей встрече с заместителем министра МВД России Виталием Шулика и отметил, что они «обсудили строительство нового здания Главного управления МВД, уже осмотрели с Виталием Дмитриевичем три потенциальные площадки для объекта».

Когда переедет краевая полиция? Куда? Что будет с «башней смерти»? Эти вопросы мы переадресовали в краевое правительство.

Там ответили, что информацией по этому поводу не располагают. Также сообщение отказались комментировать и в полиции.

Напомним, здание ГУ МВД на Комсомольском проспекте было построено в 1953 году в стиле «сталинского ампира». Основное здание имеет пять этажей, а башня со шпилем - восьмиэтажная. Общая площадь - около 9 тысяч квадратных метров. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

И раз никакой официальной информации нет, мы спросили известных пермяков: что могло бы разместиться в высотке, если все-таки полиция получит новое здание.

- Мне кажется, «башня смерти» должна стать «башней жизни», - считает художественный руководитель музея PERMM Наиля Аллахвердиева. - Надо начать с того, чтобы просто пустить туда людей, чтобы они могли посмотреть, что там внутри. А потом создать там какое-то открытое пространство - например, музей или центр коворкинга.

- Здание МВД - объект культурного наследия, его нельзя ни сносить, ни реконструировать, - рассказал архитектор Игорь Луговой. - Поэтому, я думаю, что, если оно освободится, туда следует перевести администрацию Перми и гордуму, а также департаменты, которые сейчас находятся на улице Сибирской. Для этих целей здание вполне подойдет, достаточно будет провести капитальный ремонт. А под художественную галерею, как кто-то предлагал, оно не годится. Там нагрузка в 2 - 3 раза больше, потребуется усилить перекрытия, что обойдется в 1,5 - 2 раза дороже нового строительства.

- Про переезд галереи в «башню смерти» - это фейк, - говорит директор Пермской государственной художественной галереи Юлия Тавризян. - Никто там галерею размещать не будет. На мой взгляд, там должны находиться какие-то административные учреждения, которые сейчас разбросаны по разным зданиям.

- «Башня смерти» - очень красивое здание, которое соответствует своей эпохе, - считает директор «Театра-Театра» Анатолий Пичкалев. - И его название укоренилось в сознании пермяков, так же, как Дом чекистов, Дом ученых, Дом грузчика. Лучше всего, чтобы в «башне смерти» так и оставалась полиция. Ну, а если все-таки здание отдадут, то хорошо бы, чтобы там разместился краеведческий музей.

- Я считаю, что надо последовать примеру Екатеринбурга и разместить в здании мэрию и думу. А мэр сидел бы в башне на самом верху и следил бы за порядком в городе, - предложил депутат ЗС Валерий Трапезников.

А вот как отвечали на этот вопрос прохожие на улицах Перми.

Андрей:

- Если МВД съедет, пусть там организуют центр детского досуга, кружки какие-нибудь, чтоб молодежь не по подворотням ходила, а чему-нибудь училась.

Михаил:

- Можно центр детского творчества организовать, потому что в нашем округе единственный такой центр возле 33-й школы, больше я не видел. Считаю это лучшей идеей.

Антон:

- Хотелось бы, чтобы в «Башню смерти» перенесли галерею. Расположение намного удобнее, хорошая развязка, больше помещений под залы, а то сейчас как-то тесновато.

Егор:

- Да пусть там сделают контактный зоопарк, а что еще? И ресторан в самой башне.

Анна:

- В «Башне смерти» вместо МВД можно сделать что–то наподобие музея, сейчас в Перми не хватает таких площадок для культурного образования населения.

Галина:

- Даже не знаю, что там можно разместить. Ну, уж точно не торговый центр, возможно, респектабельную гостиницу. Красивое здание в центре города туристам было бы интересно.

КСТАТИ

Пять мифов о «башне смерти»

1. Самый известный миф - здание прозвали «башней смерти», потому что в его подвалах находились камеры пыток, где выбивали показания из жертв сталинских репрессий.

На самом деле здание построили в 1953 году, уже после смерти Сталина. А в его подвалах проложены обычные коммуникации.

2. Второй миф связан с предыдущим. Якобы от башни был проложен подземный туннель до пересыльной тюрьмы, где ныне находится театр кукол. Но, по словам пермского краеведа Владимира Гладышева, в этой части города нет столь обширных подземелий.

3. Первоначально в здании собирались разместить главный корпус пермского университета, поэтому внешний вид «башни смерти» напоминает Московский университет.

- А это известный факт, - рассказал краевед Михаил Нечаев. - Вот только соответствующие документы не сохранились. Есть только устные свидетельства. Кстати, рядом с «башней» были построены университетские общежития, которые функционируют до сих пор. Они расположены на улице Белинского между Компросом и улицей Куйбышева.

4. Также, по словам краеведов, в Перми ходят слухи, что во время строительства в стену здания было замуровано тело одного из рабочих. Якобы среди зеков, которые работали на стройке наряду с профессиональными строителями, разгорелась ссора, одного из них убили. А чтобы скрыть следы преступления, тело спрятали. Но никаких доказательство этому нет.

5. Существует версия, что название высотке дал фильм ужасов «Башня смерти», вышедший на экраны в 1962 году. Он рассказывает о герцоге Глостере, будущем Ричарде III, который пытался любыми средствами заполучить трон Англии. После того, как фильм показали в пермских кинотеатрах, название и «прилипло» к высотному зданию.