Из-за температурных перепадов у пермяков подскочило давление

- В воскресенье маме пришлось «скорую» вызывать, давление поднялось до 200, - поделилась коллега.

- Тетю в больницу положили с давлением, - сообщила другая.

Путем небольшого опроса выяснилось, что проблемы с повышенным давлением возникли на днях у многих горожан.

«Сезон гипертонии в разгаре»

- У нас и так одной из самых частых причин выезда «скорой» является повышенное давление, - рассказали в пресс-службе ведомства. – В Перми в среднем в сутки по этому поводу в «скорую» обращаются около 200 человек – каждый седьмой вызов. А при каждом изменении погоды это количество увеличивается.

- Как и все хронические заболевания, гипертония имеет сезонность, - пояснил главный ангионевролог министерства здравоохранения Пермского края Роман Энгаус. - Традиционно ухудшение состояния у больных происходит весной и осенью. Но метеозависимые люди, чье здоровье зависит от перепадов температуры и атмосферного давления, могут реагировать на изменения погоды скачками артериального давления.

А на прошлой неделе погода в Перми как раз и продемонстрировала свою изменчивость – после относительного тепла ударили сильные морозы. Вот и давление начало скакать.

По словам Романа Энгауса, сейчас гипертония «помолодела». Если раньше ею страдали пожилые, то сейчас в зоне риска находятся люди 40 лет и старше. Да и более молодые временами ощущают повышенное давление.

«Иду из бани, а морда красная»

Как определить, что вам необходимо измерить давление?

- Симптомами повышенного давления могут стать внезапная головная боль, когда ломит виски, за ушами, - рассказывает врач-кардиолог Валерий Агафонов, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук. – Лицо краснеет, может появиться рвота, кровь из носа. При этих признаках надо мерить давление и срочно обращаться к специалисту. Но если до врача добраться сложно, например, давление подскочило на даче после бани, не паникуйте. Надо исключить физические нагрузки, успокоиться, опустить ноги в горячую воду, чтобы расширить сосуды. То есть снять симптомы и после этого все-таки найти возможность обратиться к врачу.

В дальнейшем необходимо ограничить физическую и эмоциональную нагрузку, баню, дальние полеты на самолетах. И принимать препараты, которые вам выпишет врач.

- Классической ошибкой пациентов является то, что они считают, что гипертонию можно излечить, - говорит Валерий Агафонов. – Но препараты стабилизируют давление только во время приема. Прекратили их принимать – давление может снова подняться. То есть в случае гипертонии лекарства надо пить до конца дней.

Гипертония опасна тем, что может привести к инсульту. Хотя инсульт может возникнуть и у человека с нормальным давлением, гипертония является одним из факторов риска.

- Если есть подозрение на инсульт, существует один простой тест: лицо, рука, речь, - уточняет Роман Энгаус. – Попросите человека улыбнуться или просто растянуть уголки рта: если у него инсульт, то лицо будет перекошено, это сразу будет видно. Поднимая обе руки, он сможет поднять только одну руку. И если он говорит невнятно, «каша во рту» или он не понимает обращенной к нему речи. При появлении любого из этих признаков - срочно вызывайте «скорую помощь»!

СОВЕТЫ ВРАЧЕЙ

Как не стать жертвой гипертонии

- Повышенное давление может никак себя не проявлять плохим самочувствием, человек может не ощущать наступление гипертонии, поэтому обязательно необходимо время от времени измерять свое артериальное давление. Врачи рекомендуют измерять его утром, сразу после пробуждения и в середине дня.

- Приведите вес в норму, чтобы уменьшить нагрузку на сердце и сосуды. Избыточный вес – один из факторов риска гипертонии.

- Ограничьте употребление соли.

- Полезна умеренная физическая нагрузка. Хотя бы пешие прогулки - не менее 40 минут в день.