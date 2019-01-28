«Прошу не лишать меня свободы, чтобы были здоровье и силы». В Березниках заведующая детским садом со слезами на глазах умоляла суд смягчить ей наказание

Березниковский городской суд, 28 января, огласил приговор бывшей заведующей детским садом №4 Елене Богатыревой. Подсудимой назначен штраф в размере 70 тысяч рублей. Она также лишена права занимать руководящие посты в общеобразовательных учреждениях сроком на два года. Кроме того Богатырева должна будет вернуть детскому саду 14 тысяч рублей, которые были переданы ей подчиненной во время, так называемой, контрольной закупки.

Заведующей детским садом Елена Богатырева стала в январе 2014 года. Она сразу взялось за дело. Хозяйство ей досталось запущенным. Воспитатели мало занимались детьми, часто опаздывали на работу и рано уходили. Были даже случаи пьянства. Богатырева начала вести борьбу с нарушителями дисциплины.

– Сотрудники могли прийти на работу не вовремя, уйти раньше, не повести детей на прогулку. Елена Николаевна стала это все пресекать, не всем такое понравилось, – говорила одна из свидетелей.

Помимо воспитания коллектива Богатырева стала искать источники получения дополнительных финансовых средств. И вскоре этот источник нашелся. Это, так называемый, 20-ти процентный стимулирующий фонд.

Как говорилось в обвинении, «начиная с 1 октября 2017 года по 31 марта 2018 года Богатырева пользуясь своим служебным положением, оформляла приказы на совмещение должностей, а затем выписывала подчиненным из стимулирующего фонда завышенные премии, которые потом забирала себе. Угрожая при этом увольнениями, отказом в дальнейшем совмещении, оплате только «по голому окладу». Полученные таким образом средства Богатырева тратила на обучение дочери, погашение ипотеки, а также на представительские расходы детского сада, в виде «накрытия поляны» для проверяющих из комитета образования.

В суде обвиняемая в «получении взятки» и «присвоении» денежных средств свою вину признала частично. Гособвинитель Александр Левко требовал назначить виновной 7, 5 лет лишения свободы и штраф в десять раз, превышающий сумму причиненного ущерба. Причиненный ущерб по данным следствия составил 168 тысяч рублей.

В ходе судебных разбирательств, длившихся в течение двух с половиной месяцев, вина подсудимой была доказана, но суд не нашел подтверждения обвинения Богатыревой в «получении взятки» и «присвоение и растрате» денежных средств, переквалифицировав ее действия по иной, более «мягкой» статье – «Превышение должностных полномочий» (часть 1 статья 286 УК РФ).

Станут ли обжаловать приговор суда и подсудимая, и гособвинитель, пока никто из них не решил.

– Дождемся решения суда в письменном виде, посмотрим, изучим, тогда видно будет, – заявил прокурор.