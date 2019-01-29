В Перми проект «Умный город» будут тестировать на площадке жилого квартала «Гулливер»

В Перми реализуют проект «Умный город», пилотной площадкой которого станет квартал «Гулливер». Новый жилой квартал в самом центре краевой столицы возводит компания «КОРТРОС». Соглашение о реализации проекта было подписано в рамках всероссийского форума, посвященного развитию цифровой экономики РФ. Свои подписи под документом поставили губернатор Пермского края Максим Решетников, президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий, президент АО «ЭР-Телеком» Андрей Кузяев и генеральный директор ООО «ЮНИКОРН» Алексей Южаков. Подписание состоялось в присутствии вице-премьера правительства РФ Максима Акимова и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константина Носкова, которые приняли участие в работе форума.

- Мы объединяем свои усилия с MySmartFlat и группой компаний «КОРТРОС» для запуска пилотного проекта «Умный дом» в новом жилом комплексе «Гулливер» с целью дальнейшего выхода платформы на российский рынок, - заявил президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

В документе отмечается, что за основу взят проект «Умный дом», реализуемый сегодня «КОРТРОСом» в строящемся жилищном комплексе «Гулливер». В квартале сейчас идет активное строительство самого высокого здания города – 31-этажный небоскреб Headliner, который также будет оснащен всеми элементами «Умного дома».

Безопасность и удобство

Компания «КОРТРОС» первой предложила покупателям квартир в Перми технологии, позволяющие управлять жилым помещением через мобильное приложение дистанционно, в отсутствие хозяев. Все достоинства и удобства «интернета вещей» смогли оценить пермяки, купившие квартиры в элитном жилом комплексе ASTRA, построенном «КОРТРОСом» два года назад.

- Через мобильное приложение жильцы дома могут отправлять в ресурсоснабжающие компании данные счетчиков, делать заявки в свою управляющую компанию, а также следить за ее выполнением, - говорит директор ООО «ЮНИКОРН» Светлана Перминова. - Кроме того, система позволяет предотвращать утечки воды, регулировать освещение на улице и в доме.

Также система «умных технологий» призвана обеспечивать безопасность на территории жилого комплекса через программу «Умный видеоконтроль», как внутри домов, так и на всей прилегающей к объекту территории. Важной составляющей системы является контролируемый доступ на территорию ЖК. Видеокамеры оснащены системой распознавания лиц и подключены к системе интеллектуального мониторинга с возможностью оперативной связи с правоохранительными органами.

За умными технологиями будущее

- Мы понимаем, что за «умными» технологиями будущее, не успеем обернуться, как интернетом вещей будет никого не удивить, – отметил губернатор Пермского края Максим Решетников. - Мы уже тестируем «Умный свет» на одной из центральных улиц Перми, эта технология доказала свою эффективность и сейчас она будет постепенно распространяться в краевой столице, а затем и в других городах. Если мы увидим, что «Умный дом» реально позволяет решать вопросы безопасности, этот сервис также получит широкое распространение.

Отметим, что компания использует новейшие технологии не только в Перми. В Москве, Екатеринбурге эти технологии успешно внедряются на протяжении нескольких последних лет. В частности, недавно в Москве был введен в эксплуатацию ЖК «Люблинский. Дом у сквера», управляемый «умным» приложением.

Cправка «КП»

ГК «КОРТРОС» работает в Перми с 2006 года. Застройщиком успешно реализованы такие проекты комплексного освоения территории, как Квартал на Механошина, дом на Куйбышева, 61 и ЭЖК ASTRA. Сейчас в активной стадии строительство жилого квартала «Гулливер», проект которого разработан известным архитектурным бюро «Антони Бешу» (Франция). ЖК «Гулливер» - это комплекс из 8 домов на площади в 14 тысяч кв. метров. Строящиеся дома оснащаются новейшими технологиями по программе «Умный дом». Реализация проекта «Умный дом» в ЖК «Гулливер» - результат совместной работы застройщика (ГК «КОРТРОС»), интернет-провайдера (АО «ЭР-Телеком») и разработчика платформы цифровой инфраструктуры экосистемы жилого комплекса MySmartFlat (ООО «ЮНИКОРН»). Работа над проектом ЖК «Гулливер» полностью завершается в 2020 году.