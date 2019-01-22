При осложнениях возможен летальный исход: в Прикамье пришел опасный «свиной» грипп

В Европе разбушевался опасный вирус гриппа H1N1 Мичиган, который в просторечии называют «свиным». Эпидемиологи сообщают, что в Грузии и на Украине уже отмечены летальные случаи.

Добрался этот вирус и до Прикамья.

- Эпидемии пока нет, но мы стоим на ее пороге, - говорят в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. - Среди детей до 2 лет уже отмечено превышение эпидпорога.

А скоро грипп распространится на другие возрастные группы - обычно это бывает через 2-3 недели после выхода школьников с зимних каникул.

Грипп Мичиган впервые появился у нас, как и во всем мире,10 лет назад, в 2009 году.

- Тогда была даже не эпидемия, а пандемия – вирус захватил практически все страны мира, - говорит заместитель начальника эпидемиологического отдела краевого управления Роспотребнадзора Наталья Вольдшмидт. - Вирус Мичиган способен свалить человека с ног в течение считанных часов. Особенно он опасен своими осложнениями, в первую очередь, пневмонией. Поэтому при первых же симптомах гриппа нужно обязательно обратиться к врачу и находиться под его наблюдением.

- В Прикамье грипп стартовал в одном из первых регионов в стране, и стартовал довольно интенсивно, - говорит заведующая кафедрой эпидемиологии пермского медуниверситета Ирина Фельдблюм. – Будем надеяться, что проведенная вакцинация убережет нас от пандемии, подобной той, что была в 2009 году. Вирус гриппа Мичиган довольно жесткий, агрессивный, после заражения им идет быстрая интоксикация организма, и если своевременно не принять меры – дело может обернуться осложнениями вплоть до летального исхода. 10 лет назад в Прикамье было зафиксировано несколько смертей от гриппа. Особенно велик риск для тех, у кого проблемы с легкими, и для людей старше 60 лет.

Как предупреждает Наталья Вольдшмидт, грипп Мичиган имеет одну коварную особенность: в течение нескольких дней у заболевшего может не быть насморка. И люди думают: раз я не «хрюкаю» носом, значит, у меня не свиной грипп.

- Резкий, в течение нескольких часов, подъем температуры выше 38 градусов, сухой надрывный кашель, головная боль, тяжесть за грудиной, одышка - все это повод немедленно звонить врачу, - говорит Наталья Вольдшмидт. - Именно врач может выписать противовирусные препараты, которые, как правило, наиболее эффективны в первые двое суток после начала болезни.

Проходить вакцинацию уже поздно - в муниципальных поликлиниках вакцина уже закончилась. Остается пользоваться обычными мерами профилактики.

- Надо постараться предотвратить попадание вируса в организм и повысить иммунитет, - говорит Наталья Вольдшмит. - Не стесняйтесь пользоваться защитными масками. Почаще проветривайте комнаты, но при этом старайтесь поддерживать нормальную влажность в помещениях, чтобы не пересыхала слизистая оболочка дыхательных путей - зимой с улицы поступает холодный пересушенный воздух, в котором мало влаги. Для того, чтобы поддержать в тонусе иммунитет, не допускайте недосыпания, ешьте побольше овощей и фруктов, мед.