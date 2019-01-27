Сбежавший с места аварии на трассе Пермь - Березники водитель сам пришел в полицию

Напомним, утром в субботу, 26 января четверо молодых людей в возрасте 18-19 лет ехали в автомобиле ВАЗ 2112 по трассе из Березников в Пермь. Примерно в 8.40 возле деревни Романова их белая «Лада» столкнулась с идущей впереди «Газелью» - грузовичок в тот момент притормозил, чтобы повернуть, а водитель ВАЗ 2112 не выдержал безопасную дистанцию и наскочил на него.

От сильного удара «Ладу» отбросило на встречную полосу, где она столкнулась еще с одной «Газелью», идущей во встречном направлении. Водитель легковушки скрылся с места ДТП, бросив троих раненых пассажиров.

- В результате ДТП пострадали трое пассажиров «двенадцатой», - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Все они были госпитализированы. Четвертый молодой человек, предположительно, водитель легкового автомобиля, с места происшествия скрылся. Сейчас ведутся его поиски. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, сбежавший с места аварии водитель ВАЗ 2112 сам явился в Добрянский отдел полиции и дает показания.

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