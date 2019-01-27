2019-01-27T11:19:40+03:00
Происшествия

Сбежавший с места аварии на трассе Пермь - Березники водитель сам пришел в полицию

Он бросил на дороге трех раненых пассажиров [видео]
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Отечественная легковушка превратилась в груду металлолома. Фото: группа ВК "ЧП ДТП Березники".Отечественная легковушка превратилась в груду металлолома. Фото: группа ВК "ЧП ДТП Березники".
Изменить размер текста:

Напомним, утром в субботу, 26 января четверо молодых людей в возрасте 18-19 лет ехали в автомобиле ВАЗ 2112 по трассе из Березников в Пермь. Примерно в 8.40 возле деревни Романова их белая «Лада» столкнулась с идущей впереди «Газелью» - грузовичок в тот момент притормозил, чтобы повернуть, а водитель ВАЗ 2112 не выдержал безопасную дистанцию и наскочил на него.

От сильного удара «Ладу» отбросило на встречную полосу, где она столкнулась еще с одной «Газелью», идущей во встречном направлении. Водитель легковушки скрылся с места ДТП, бросив троих раненых пассажиров.

- В результате ДТП пострадали трое пассажиров «двенадцатой», - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Все они были госпитализированы. Четвертый молодой человек, предположительно, водитель легкового автомобиля, с места происшествия скрылся. Сейчас ведутся его поиски. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, сбежавший с места аварии водитель ВАЗ 2112 сам явился в Добрянский отдел полиции и дает показания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель с места происшествия скрылся: в ДТП на трассе Пермь – Березники пострадали три человека

«Лада» попала в аварию с двумя «Газелями» (подробнее…)

Авария на трассе Пермь - Березники. Видео: группа ВК "ЧП ДТП Березники"..

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жителю Прикамья дали 3 года за то, что он второй раз за 2 месяца попался пьяным за рулем
В краевом МЧС предупредили о возможном понижении температуры в Прикамье до -38 градусов
В Прикамье прокуроры нашли нарушения в работе инспекции госжилнадзора
На охранника автопарковки в Перми набросился с ножом его знакомый
В Перми мать задолжала дочке по алиментам почти миллион рублей
В Перми сотруднику ГУФСИН дали 9 лет за то, что он приобрел для заключенных наркотики
Пермский фильм завоевал всероссийскую кинопремию «Золотой Орел»
Водитель с места происшествия скрылся: в ДТП на трассе Пермь – Березники пострадали три человека
В Перми пройдут бесплатные курсы по подготовке к «Тотальному диктанту»
Лучше бы в полицию обращались: в ГУ МВД Пермского края информацию о педофиле не подтверждают
В Прикамье легче дышать, чем в Забайкалье, на Сахалине и в Свердловской области