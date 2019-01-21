2019-01-21T06:54:45+03:00
Общество

Погода на январь 2019 в Прикамье: в конце недели ожидается первое серьезное похолодание за зиму

Днем температура опустится до -25, а ночью до -30
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В январе в Перми температура ни разу не опускалась ниже -20°. Двадцатиградусные морозы отмечались только по северу края и местами по югу. С начала месяца в Перми выпало 37 мм снега, по северу края до 60 мм. Это составляет 60-90% от месячной нормы, так как снегопады хотя и наблюдались почти каждый день, но не были сильными, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

На этой неделе ожидается постепенное понижение температуры. Днем в понедельник, 21 января, будет до -8….-13°, ожидаются небольшие снегопады. Такая же погода ожидается и в ночь на вторник. Во вторник осадки прекратятся, по северо-западу края начнется похолодание, а в Перми температура сохранится на уровне -10…-12°.

Температура воздуха к утру 23 января понизится на большей части края до 15…-18°, по северо-западу до -20°. Днем потепления не ожидается, так как территория края останется в арктической воздушной массе. В ночь на четверг похолодает еще на 2-3°, до -19…-24°. В Перми температура также упадет ниже -20°.

24 января в центральной и южной части края ожидается усиление юго-западного ветра, слабые и умеренные снегопады, температура повысится до -11…-16°. Однако в ночь на 25 января Урал окажется в центре высотного очага холода, кратковременное потепление сменится сильным похолоданием. 25 января ожидается прекращение осадков и вечером переход температуры через -20°.

В конце недели вероятно усиление морозов ночью до -25…-30°, днем до -20…-25°, а пик похолодания может наступить в ночь на 27 января. При этом будет в основном малооблачно, ветер также будет слабым

Таким образом, в конце недели ожидается первое серьезное похолодание за всю нынешнюю зиму.

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