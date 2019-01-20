«Скончался учитель и мастер». В Перми на 64-м году жизни ушел из жизни кинорежиссер Рашид Давлетшин

19 января ушел из жизни пермский кинорежиссер и кинодокументалист Рашид Давлетшин. В последнее время Рашид Рафикович сильно болел, но его смерть сильно потрясла его родных, коллег и учеников.

- Да что же это за начало года! - написала в соцсетях выпускница студии Рашида Давлетшина, режиссер Ольга Аверкиева. - Сегодня утром умер наш мастер, учитель, друг. Рашид Рафикович Давлетшин, да как же так!

Коллега Рашида Рафиковича по кафедре журналистики Пермского университета Константин Шумов говорит о том, что совсем недавно разговаривал с Рашидом Давлетшиным. Они договорились встретиться, как только ему станет лучше.

- Знакомы были давно, но плотно начали общаться при совместной работе лет 10 назад над фильмом «Танго для ЗК» сразу на двух зонах в Пермском крае - знаменитом соликамском "Белом лебеде" и березниковской 28ой, - вспоминает Константин Шумов. - Вместе потом ездили в Москву на фестиваль «Сталкер» с фильмом. Совсем недавно общались. Поделился о болезни. Договорились встретиться как получше станет.

Напомним, что Рашид Давлетшин родился в 1955 году. Закончил Московский государственный институт культуры как режиссёр - руководитель самодеятельной кино-фото студии.

С 1980 по 1991 годы работал в Пермском Комитете по телевидению и радиовещанию. Снял более 30 документальных и научно-популярных фильмов. Среди них - «Улочка», «Бурозубки», «Танго для «ЗК» и другие.

Рашид Давлетшин много преподавал, являлся организатором фестиваля любительских и профессиональных фильмов «Радуга Прикамья». Он входил в состав жюри фестиваля «Флаэртиана». В Пермском государственном институте культуры он был доцентом кафедры режиссуры и актерского мастерства. С 2010 года был доцентом кафедры журналистики ПГНИУ, где также воспитал немало учеников.

- Более года работали вместе, - рассказывает пермский журналист Олег Хвацкий. - Жизнерадостный, талантливый, мудрый. Многому научил. В профессиональном плане, а главное сформировал взгляды на жизнь и коллег. У Рашида Рафиковича была собственная философия. Светлая память.

В Пермском университете нам сказали, что точная дата прощания с кинорежиссером пока не определена. Но по предварительной информации, проститься с режиссером можно будет во вторник.