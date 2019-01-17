2019-01-16T21:40:44+03:00
Звезды

В Париже фильм «Дау», где снимался Теодор Курентзис, будут показывать 700 часов без перерыва

Во время показа дирижер и оркестр musicAeterna проведут серию открытых репетиций для зрителей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Теодор Курентзис в фильме "Дау".Теодор Курентзис в фильме "Дау".Фото: кадр из фильма
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Премьера фильма «Дау», рассказывающего о жизни знаменитого физика Льва Ландау, состоится 24 января в Париже. Вернее, начнется 24 января. Потому что продолжительность этого фильма, который снимался в течение трех лет, - 700 часов. И идти он будет круглосуточно вплоть до 17 февраля. Зрители смогут купить билеты, действующие шесть часов, сутки или безлимитные. Показывать «Дау» будут в двух театрах - Шатле и де ла Вилль,- которые соединят специальным мостом, а в интерьерах воссоздадут сталинскую эпоху.

Главную роль в фильме «Дау» сыграл художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис.

Сценарий фильма написал Владимир Сорокин по мемуарам жены Льва Ландау Конкордии Дробанцевой. Съемки начались в 2008 году в Харькове, где была построена масштабная декорация Института. Велись съемки также в Санкт-Петербурге. Баку, Москве, Лондоне и Копенгагене. Последние натурные съемки, в которых участвовал Теодор Курентзис, прошли в ноябре 2011 года.

Участие в презентации фильма «Дау» в Париже примут Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna.

- Оркестр musicAeterna не будет давать концертов в рамках этого события, но проведет для зрителей серию открытых репетиций, организованных командой проекта «Дау», - рассказали в Пермском театре оперы и балета. - А репетировать оркестр будет программу из произведений Чайковского, которую 30 и 31 января представит в Перми.

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