2019-01-16T19:06:57+03:00
Общество

Погода на январь - 2019 в Перми: сильные метели и нулевая температура

Снег будет идти всю неделю
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
Снег будет идти всю неделюСнег будет идти всю неделюФото: Юлия Лоза
Изменить размер текста:

Погода за окном ухудшается с каждым часом - поднялся сильный ветер, не прекращается снег. Как обещают синоптики, в ближайшие трое суток погодные условия будет формировать серия активных циклонов.

Как сообщает сайт опасных природных явлений Пермского края, ожидаются две волны тепла с повышением температуры аж до -1 градуса. Это произойдет в ночь на 17 января и вечером 20-го. Плюс к этому в ближайшие дни в Перми может выпасть до 10 миллиметров осадков.

В ночь на четверг, 17 января, ожидаются сильные снегопады и метели. А днем через территорию края пройдет холодный фронт.

- В Перми снег будет идти утром и в первой половине дня, а во второй половине на большей части края и в Перми похолодает до -7…-11 градусов, - рассказали метеорологи. - В Перми за день может выпасть 3 - 4 мм осадков, а по краю - до 7 - 8 мм.

В ночь на пятницу существенных осадков уже не ожидается, а температура понизится до -8…-13 градусов. Однако уже с утра будет чувствоваться влияние нового циклона.

- Он будет активным и глубоким, - сообщает сайт опасных природных явлений. - В Перми днем 18 января начнется снегопад, который будет сопровождаться сильными порывами юго-западного ветра до 15-18 м/с и метелью. В Перми может выпасть еще около 3 мм осадков, по северу края до 6 мм. Температура воздуха днем вырастет незначительно, до -6…-8 градусов.

В субботу, 19 января, в Перми снова будет идти снег, ожидается еще более сильное потепление, до -1 градуса. Но сильного ветра, как в предыдущие дни, уже не будет.

А вот 20 января столбик термометра опустится сразу до -10...-15 градусов. И это похолодание может быть устойчивым. А в начале недели снова ожидается снегопады.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Спасатели предупреждают пермяков об ухудшении погоды
«Забили битами до смерти». В Перми будут судить банду парней, грабивших в майские праздники прохожих
«Опорочила честь мундира». В Перми сотрудница полиции продавала персональные данные бизнесмену
В центре Перми трамвай сошел с рельсов
Двух братьев, которых подозревают в убийстве 50-летнего мужчины в Перми, задержали в Краснокамске
В Соликамске на руднике погиб рабочий
Защитник «Пармы» Тайлер Ларсон продолжит карьеру в немецком клубе
В Перми участковый, который допустил гибель женщины, осужден условно
"От усталости уснул за рулем". В Прикамье осудили водителя «Тойоты Хайлюкс», из-за которого погиб пассажир
«Действовали нагло и цинично». Четверо юных пермяков насмерть избили молодого человека
В Перми жителя Удмуртии за изнасилование и убийство двух девочек посадили пожизненно
В Перми грабительница похитила 2 флакона духов
На трассе Пермь - Березники в ДТП погибли женщина и 7-летний ребенок
«Забрали Mersedes и пообещали пожаловаться губернатору». В Прикамье судебные приставы пытаются заставить депутата заплатить многомиллионные долги
«Ударил гаечным ключом». В Прикамье таксист избил пассажира из-за сотового телефона
В Перми полицейского осудили за разглашение государственной тайны
«Мишель хочет жить». В Прикамье ветеринары спасают собаку, которую избили изверги
В Прикамье воришка похитил с прилавка продукты на 1400 рублей
Новый дом на Гайве от АО «ПЗСП» принимает жильцов
В Перми дисквалифицировали генерального директора УК «Мастер Пермского края»
В Ныробе, где возможно будет отбывать наказание экс-депутат Телепнев, открылась сувенирная лавка
В Перми женщина потеряла ребенка после отказа от госпитализации
В Перми судебного пристава поймали на взятке с поличным
В пермских музеях можно побывать бесплатно
В Прикамье судебный пристав занялся фитнесом, чтобы встретиться с папашей двоих детей, не платящим алименты
ДТП в Прикамье: легковушка врезалась в грузовик
С 1 февраля 2019 года вводится временное ограничение движения большегрузов на Чусовском мосту
Максим Решетников: «Регионы разные, и использовать всем одну модель реализации нацпрограмм не получится»
В Перми «Ретро-Гараж» закрылся из-за дорогой аренды