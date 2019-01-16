Погода на январь - 2019 в Перми: сильные метели и нулевая температура

Погода за окном ухудшается с каждым часом - поднялся сильный ветер, не прекращается снег. Как обещают синоптики, в ближайшие трое суток погодные условия будет формировать серия активных циклонов.

Как сообщает сайт опасных природных явлений Пермского края, ожидаются две волны тепла с повышением температуры аж до -1 градуса. Это произойдет в ночь на 17 января и вечером 20-го. Плюс к этому в ближайшие дни в Перми может выпасть до 10 миллиметров осадков.

В ночь на четверг, 17 января, ожидаются сильные снегопады и метели. А днем через территорию края пройдет холодный фронт.

- В Перми снег будет идти утром и в первой половине дня, а во второй половине на большей части края и в Перми похолодает до -7…-11 градусов, - рассказали метеорологи. - В Перми за день может выпасть 3 - 4 мм осадков, а по краю - до 7 - 8 мм.

В ночь на пятницу существенных осадков уже не ожидается, а температура понизится до -8…-13 градусов. Однако уже с утра будет чувствоваться влияние нового циклона.

- Он будет активным и глубоким, - сообщает сайт опасных природных явлений. - В Перми днем 18 января начнется снегопад, который будет сопровождаться сильными порывами юго-западного ветра до 15-18 м/с и метелью. В Перми может выпасть еще около 3 мм осадков, по северу края до 6 мм. Температура воздуха днем вырастет незначительно, до -6…-8 градусов.

В субботу, 19 января, в Перми снова будет идти снег, ожидается еще более сильное потепление, до -1 градуса. Но сильного ветра, как в предыдущие дни, уже не будет.

А вот 20 января столбик термометра опустится сразу до -10...-15 градусов. И это похолодание может быть устойчивым. А в начале недели снова ожидается снегопады.