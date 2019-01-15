2019-01-14T20:56:23+03:00
Звезды

В сквере памяти Александра Жунева появятся большие качели и расписанные таксофоны

А основой для нового сквера станут арт-объекты известного пермского художника
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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О том, что в центре Перми появится сквер, посвященный памяти художника Александра Жунева, в декабре минувшего года сообщили в министерстве образования Пермского края. Напомним, известный уличный художник, автор огромного портрета Есенина, Александр Жунев скончался в начале августа на 34-м году жизни.

- Сквер будет создан у центра развития творчества детей и юношества «Муравейник», - рассказали в министерстве образования. - Площадка выбрана из-за того, что она находится в краевой собственности и для создания сквера не потребуется дополнительных разрешений.

В сквере будут установлены арт-объекты, созданные Александром Жуневым в разные годы. Уже сейчас там находятся две его работы – разноцветный медведь и скульптура «Руки», сделанная для молодежного форума «iВолга-2018». Оба объекта выполнены в одной технике: сварной металлокаркас, цветной поликарбонат и светодиоды.

Что еще появится в сквере памяти Жунева, рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) вдова художника Анна Жунева.

- Композиция всего сквера будет строиться вокруг скульптуры «Руки». Туда же мы хотим переместить расписанные таксофоны, которые остались от фестиваля «Экология пространства» и сейчас лежат в мастерской, - сказала Анна Жунева. - Мне бы очень хотелось вписать туда качели, потому что Саша давно ходил с идеей больших городских качелей для взрослых мальчиков и девочек. Надо, чтобы что-то выбивалось из рамок обычных представлений об обычном сквере, хотелось бы сделать это место живым, чтобы люди могли как-то участвовать в его преображении, реализовывать там какие-то творческие задумки.

Сейчас место будущего сквера - «пятачок» за «Муравейником», на перекрестке улицы Пушкина и Компроса - обнесено забором. В ближайшее время инициативная группа начнет разрабатывать проект входной группы в сквер со стороны Комсомольского проспекта.

- Хотелось бы, чтобы к началу лета в сквере что-то уже происходило, - подытожила Анна Жунева.

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