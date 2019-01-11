Экс-депутат Александр Телепнев, избивший DJ Smash, должен сам приехать в колонию до конца января

- Александр, конечно, уже настроился, что в ближайшие дни ему предстоит оставить семью и самостоятельно приехать в колонию, отбывать назначенное наказание, - говорит адвокат Телепнева Александр Чепкасов. – Его супруга в положении и очень переживает, как будет справляться одна с тремя детьми. Родственников в Перми у Телепневых нет.

Александр Телепнев, напомним, не смог обжаловать приговор и проведет в колонии-поселении два года и два месяца. Летом этого года экс-депутата Законодательного Собрания Пермского края осудили за то, что в ночном клубе «Дом культуры» он вместе с другом Сергеем Ванкевичем избили известного музыканта DJ Smash.

Уже на суда Андрей Ширман (настоящее имя музыканта) рассказал, что Телепнев и Ванкевич требовали сделать с ним совместное фото:

- После 40 селфи я сказал, что с меня хватит, на что мне ответили: «Здесь не ты решаешь, когда хватит!». А потом избили и сломали челюсть.

Приятелям дали по два года в колонии – поселении. А через несколько месяцев Телепневу вынесли еще один приговор: за то, что в том же «Доме культуры» он избил 20-летнего студента Глеба Кулакова.

Парень пришел в клуб в компании девушек отмечать День рождения своей сестры. К одной из них подошел Телепнев и обнял за талию. Кулаков попросил мужчину отойти от девушки, но в ответ тот дважды ударил его.

Когда шел суд, Александр Телепнев заявил, что видит этого парня впервые в жизни, а дело в отношении него сфабриковано.

Но суд ему не поверил и добавил к сроку еще два месяца. Кроме этого, Телепнев обязан выплатить Кулакову 75 тысяч рублей компенсации морального вреда и оплатить расходы на адвоката - это еще 215 тысяч.

Телепнев пытался обжаловать приговор, но его апелляционную жалобу оставили без изменений.

- Сейчас мы ожидаем, когда документы на Телепнева поступят из Ленинского суда в ГУФСИН, где моему подзащитному выдадут на руки предписание, - рассказал адвокат осужденного. – В этом предписании будет указано, в какой срок и в какую колонию он должен явиться.

Как стало известно «КП», отбывать наказание Телепнев будет в одной из колоний в Ныробе или Оханске. И приехать туда он должен самостоятельно до конца января. Билет на электричку для осужденного будет приобретен за счет средств ГУФСИН.

- Решение, где будет отбывать наказание осужденный, принимает специальная комиссия ГУФСИН, - пояснили в ведомстве. – Если в определенный срок осужденный не явится к месту отбытия наказания, его объявят в розыск. После этого могут изменить режим наказания или увеличить срок.

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