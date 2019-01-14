2019-01-13T20:45:05+03:00
Звезды

«Все должны быть с педикюром». Марина Федункив в новом видео рассказала о своих требованиях к мужчинам-сотрудникам

Пермская актриса продолжает делиться с подписчиками шуточными роликами
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В Instagram пермской актрисы Марины Федункив появился очередной шуточный ролик с подписью:

- P.S : на должность администратора требуется человек с высокой стрессоустойчивостью и тягой к прекрасному !

На видео на кухонном стуле сидит мужчина и плачет.

marina_phedunkivmarina_phedunkiv
Москва слезам не верит ! @kamorra_papa_carlo @rom_bogbaloo P.S : на должность администратора требуется человек с высокой стрессоустойчивостью и тягой к прекрасному ! #федункив #маринафедункив #новыйгод #2019 #реальныепацаны #мамаколяна #тетямарина #тнт #педикюр #comedywoman #комедия #юмор #смешно #прикол #вайн #скетч #красота #бьютиблог #beauty #лухари #москва #советскаяльвица #пожилойблоггер #федункинмаклауд
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- Не дрыгайся! – говорит актриса и продолжает красить ему ногти на ногах. – Алексей, в чем дело? В договоре было написано, что все мои сотрудники должны быть с педикюром. Цветовая гамма тоже была указана! Не дрыгайся, а то неровно получится.

- Позорище, - продолжает плакать Алексей.

В это время в разговор вступает еще один «сотрудник», красящий ресницы.

- Ой, трагедия, прямо режут его, - комментирует он. – Плакса! Да тебе еще повезло, что у тебя цвет лака «насыщенная вишня». Привыкай, мальчик, это шоу-бизнес. Москва слезам не верит!

Ролик посмотрели уже более 780 тысяч раз. И, судя по комментариям, подписчикам Марины Федункив видео очень понравилось.

- Добрый день! По поводу поиска администратора... это была шутка? Или Вы действительно его ищете? - интересуются некоторые подписчики.

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