«Все должны быть с педикюром». Марина Федункив в новом видео рассказала о своих требованиях к мужчинам-сотрудникам
В Instagram пермской актрисы Марины Федункив появился очередной шуточный ролик с подписью:
- P.S : на должность администратора требуется человек с высокой стрессоустойчивостью и тягой к прекрасному !
На видео на кухонном стуле сидит мужчина и плачет.
- Не дрыгайся! – говорит актриса и продолжает красить ему ногти на ногах. – Алексей, в чем дело? В договоре было написано, что все мои сотрудники должны быть с педикюром. Цветовая гамма тоже была указана! Не дрыгайся, а то неровно получится.
- Позорище, - продолжает плакать Алексей.
В это время в разговор вступает еще один «сотрудник», красящий ресницы.
- Ой, трагедия, прямо режут его, - комментирует он. – Плакса! Да тебе еще повезло, что у тебя цвет лака «насыщенная вишня». Привыкай, мальчик, это шоу-бизнес. Москва слезам не верит!
Ролик посмотрели уже более 780 тысяч раз. И, судя по комментариям, подписчикам Марины Федункив видео очень понравилось.
- Добрый день! По поводу поиска администратора... это была шутка? Или Вы действительно его ищете? - интересуются некоторые подписчики.