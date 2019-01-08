Мусорная реформа в Перми: за первые два дня поступило более 250 жалоб на переполненные контейнеры

- После Нового года мусорные контейнеры были просто завалены, - жалуется Лидия Петровна, жительница дома по Комсомольскому проспекту. – К нам из всех соседних домов мусор несут. У них-то контейнеров нет, вот нашими и пользуются.

Но спустя два дня на контейнерной площадке у дома стало значительно чище. Постепенно начала действовать новая система вывоза мусора.

Напомним, с 1 января вывоз бытовых отходов стал отдельной коммунальной услугой. То есть раньше плата за вывоз мусор входила в общее содержание дома, и управляющие компании сами заключали (или не заключали) договоры с предприятиями-возчиками, а теперь за сбор мусора во всем Прикамье отвечает один оператор - предприятие «Теплоэнерго». И мусорные контейнеры установлены по всему городу, даже там, где люди привыкли пользоваться стоящими у соседей.

- За 1 и 2 января от пермяков поступило более 250 жалоб на несвоевременную уборку и вывоз мусора, - рассказали в городской администрации. - Больше всего - от людей, проживающих в микрорайонах Нагорный, Крохалева и Октябрьский. Проверка показала, что в этих микрорайонах контейнеры переполнены и мусор валяется рядом. Проблемы возникли там, где сменились компании-возчики, и пришлось отлаживать систему, но уже к 4 января количество жалоб резко уменьшилось. Лучше всего мусор убирают в поселке Новые Ляды, откуда не поступило ни одной жалобы.

- За первые 4 дня из Дзержинского и Кировского районов Перми было убрано и отправлено на полигон в Софроны около 560 тонн бытовых отходов, - рассказали в «Теплоэнерго». - Еще около тысячи тонн мусора увезли из Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов Перми, а также Добрянского, Ильинского, Пермского районов и поселка Новые Ляды.

Кстати, вывоз мусора – удовольствие недешевое, что хорошо заметно, когда плата за эту услугу выделена в отдельную строку.

Ежемесячная плата определяется по нормативу - 10,6 килограмма мусора на квадратный метр площади квартиры в год. Стоимость вывоза одного килограмма мусора – 3,84 рубля. Так что в месяц плата за вывоз мусора - около 3,4 рублей за один квадратный метр. К примеру, при площади квартиры в 50 квадратных метров сумма ежемесячного платежа составит почти 169 рублей.

И нет никакой разницы: живет ли один человек в трехкомнатной квартире или пятеро – платить им придется одинаково.

- У нас в ТСЖ вывоз мусора всегда выделялся в отдельную строку, - говорит Елена, жительница дома по улице Революции. – Не знаю, как уже там считали, наверно, по количеству фактически вывезенного мусора, но каждый месяц сумма была разная. С одного квадратного метра мы платили от 1 рубля 30 копеек до двух рублей. То есть сейчас плата выросла в два раза.

Все-таки норматив и фактически накопленный мусор – две больших разницы, как говорят в таких случаях в Одессе.

ВАЖНО!

Куда пожаловаться, если не вывозят мусор

Многоканальный дежурный телефон ПКГУП «Теплоэнерго»: 7 (342) 236-90-55.