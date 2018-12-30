2018-12-30T19:38:40+03:00
Общество

Новый год в Перми 2019. У Театра Театра открылся ледовый городок «Ветер с Востока»

Самые яркие моменты праздничных гуляний [фото]
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Покупайте пластиковые ледянки! Вот эти – по 150 рублей, а с теплым сиденьем – по 300! – у входа в ледовый городок шла бойкая торговля аксессуарами для катания с горок. Покупали в основном взрослые. Детишки подтягивались к открытию городка со своими тюбингами.

Ровно в 18.00 диктор по радио объявил: «Добро пожаловать в ледовый городок «Ветер с Востока». И началось столпотворение.

- Пошли вон на ту горку!

- Нет, лучше на ту!

Фотокорреспондентам милостиво позволили отснять ледовые изваяния за полчаса до открытия. И у вас теперь есть возможность оценить это великолепие.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У входа в ледовый городок со стороны Театра Театра посетителей встречает горка «Замок Белой Цапли». Это широкая и высокая горка – на ней целых три спуска трехметровой высоты. Горка изображает реально существующий самурайский средневековый замок. Киношники охотно снимали в этом замке свои картины, например, про Джеймса Бонда.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из замка «Белой цапли открывается неплохой вид на ледовый городок. Впрочем, предаться созерцательности вам особо не дадут: горка навеняка будет пользоваться успехом и желающие прокатиться будут стоять в очередь.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Внизу спуска на каждой горке – пластиковая полоса торможения зеленого цвета. Это сделано для безопасности. На горках и возле них стоят и наблюдают за порядком работники городка в униформе оранжевого цвета.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У каждой горки стоит аншлаг. На нем можно почитать, что она изображает. Довольно интересно: Восток - дело тонкое, а городок в этом году посвящен как раз восточным мотивам.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прямо напротив оперного театра вырос еще один театр – ледяной. Горка так и называется «Театр Кабуки». Это популярный на Востоке вид драматического искусства, соединивший в себе музыку и актерское мастерство.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В театре Кабуки женщин играют исключительно актеры-мужчины, ледяные изображения которых украшают эту замечательную ледяную горку. Горка не слишком большая – ее высота 1,5 метра.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У входа возле Театра Театра со стороны улицы Петропавловской расположена горка «Терракотовый воин». Она посвящена знаменитой армии первого императора Китая: в 1970-е годы археологи откопали 8100 глиняных скульптур воинов в человеческий рост. На ней можно рассмотреть скульптуру терракотового воина. Только не из терракоты, а изо льда.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новогодняя елка, как и положено, переливается разноцветными огнями, а на верхушке горит красная звезда. Зачем нам отрекаться от своей истории?

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Под новогодней елью стоят главные герои новогоднего праздника – ледяные Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой. На их новогодних одеяниях -ажурные узоры. А вот лица довольно сложно разглядеть. Будем считать, что они заиндевели.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ледовом городке есть, где перекусить и выпить напитков, в том числе и горячительных. По сторонам площадки для гуляний раскинулись палатки со снедью, расставлены скамейки, выполненные в минималистском стиле из пластиковых поддонов. Есть и обогреваемый шатер. Цены везде вполне демократические. Например, можно выпить глинтвейна за 60 рублей за 200 грамм или чаю за 30 рублей. Выпечка – от 30 до 80 рублей.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самым маленьким посетителям городка должна понравиться горка-лабиринт «Инь ян». Здесь придется попыхтеть, ползая по ледяным волнистым желобам, освещенным в цвета российского флага.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Если заходить в городок со стороны улицы Попова, то первым делом можно отправиться на самую высокую и крутую горку ледового комплекса. Она называется «Шелковая ширма», и высота спуска на ней - 3,5 метра. Технологию изготовления китайского шелка и нанесения на него красивых узоров раньше держали в строгом секрете.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Когда еще вам доведется подняться на знаменитую «Великую китайскую стену»? А тут – вот она, в виде смотровой площадки изо льда. В одну сторону открывается вид на ладовый городок с новогодней елью, в другую – на улицы города.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Горка «Чайная церемония» - настоящее произведение искусства. Ее венчает фигурка чайника на крыше ледяного теремка.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Теремок над горкой «Чайная церемония» напоминает самовар, из которого на Руси стали пить напиток, который кунгурские купцы привозили из Китая.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Народ в ледовом городке не теряет времени даром. Детвора и взрослые лихо скатившись с одной горки, отправляются к другой.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

При виде разноцветных ледовых скульптур так и подмывает сделать селфи на их фоне.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Создатели ледового городка готовят еще сюрпризы для пермяков. Перед Рождеством в нем должна появиться рождественская горка. Также ледяные глыбы-заготовки  уже ждут участников VI кубка России по ледовой и снежной скульптуре. Он стартует после новогодних каникул. Флаги на афишах говорят сами за себя – в Пермь приедут ледовые скульпторы из Китая, Малайзии, Сингапура и из российских городов.

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