Новый год в Перми 2019. У Театра Театра открылся ледовый городок «Ветер с Востока»

СЕГОДНЯ 19:07 2018-12-30T19:38:40+03:00

- Покупайте пластиковые ледянки! Вот эти – по 150 рублей, а с теплым сиденьем – по 300! – у входа в ледовый городок шла бойкая торговля аксессуарами для катания с горок. Покупали в основном взрослые. Детишки подтягивались к открытию городка со своими тюбингами. Ровно в 18.00 диктор по радио объявил: «Добро пожаловать в ледовый городок «Ветер с Востока». И началось столпотворение. - Пошли вон на ту горку! - Нет, лучше на ту! Фотокорреспондентам милостиво позволили отснять ледовые изваяния за полчаса до открытия. И у вас теперь есть возможность оценить это великолепие.

У входа в ледовый городок со стороны Театра Театра посетителей встречает горка «Замок Белой Цапли». Это широкая и высокая горка – на ней целых три спуска трехметровой высоты. Горка изображает реально существующий самурайский средневековый замок. Киношники охотно снимали в этом замке свои картины, например, про Джеймса Бонда.

Из замка «Белой цапли открывается неплохой вид на ледовый городок. Впрочем, предаться созерцательности вам особо не дадут: горка навеняка будет пользоваться успехом и желающие прокатиться будут стоять в очередь.

Внизу спуска на каждой горке – пластиковая полоса торможения зеленого цвета. Это сделано для безопасности. На горках и возле них стоят и наблюдают за порядком работники городка в униформе оранжевого цвета.

У каждой горки стоит аншлаг. На нем можно почитать, что она изображает. Довольно интересно: Восток - дело тонкое, а городок в этом году посвящен как раз восточным мотивам.

Прямо напротив оперного театра вырос еще один театр – ледяной. Горка так и называется «Театр Кабуки». Это популярный на Востоке вид драматического искусства, соединивший в себе музыку и актерское мастерство.

В театре Кабуки женщин играют исключительно актеры-мужчины, ледяные изображения которых украшают эту замечательную ледяную горку. Горка не слишком большая – ее высота 1,5 метра.

У входа возле Театра Театра со стороны улицы Петропавловской расположена горка «Терракотовый воин». Она посвящена знаменитой армии первого императора Китая: в 1970-е годы археологи откопали 8100 глиняных скульптур воинов в человеческий рост. На ней можно рассмотреть скульптуру терракотового воина. Только не из терракоты, а изо льда.

Новогодняя елка, как и положено, переливается разноцветными огнями, а на верхушке горит красная звезда. Зачем нам отрекаться от своей истории?

Под новогодней елью стоят главные герои новогоднего праздника – ледяные Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой. На их новогодних одеяниях -ажурные узоры. А вот лица довольно сложно разглядеть. Будем считать, что они заиндевели.

В ледовом городке есть, где перекусить и выпить напитков, в том числе и горячительных. По сторонам площадки для гуляний раскинулись палатки со снедью, расставлены скамейки, выполненные в минималистском стиле из пластиковых поддонов. Есть и обогреваемый шатер. Цены везде вполне демократические. Например, можно выпить глинтвейна за 60 рублей за 200 грамм или чаю за 30 рублей. Выпечка – от 30 до 80 рублей.

Самым маленьким посетителям городка должна понравиться горка-лабиринт «Инь ян». Здесь придется попыхтеть, ползая по ледяным волнистым желобам, освещенным в цвета российского флага.

Если заходить в городок со стороны улицы Попова, то первым делом можно отправиться на самую высокую и крутую горку ледового комплекса. Она называется «Шелковая ширма», и высота спуска на ней - 3,5 метра. Технологию изготовления китайского шелка и нанесения на него красивых узоров раньше держали в строгом секрете.

Когда еще вам доведется подняться на знаменитую «Великую китайскую стену»? А тут – вот она, в виде смотровой площадки изо льда. В одну сторону открывается вид на ладовый городок с новогодней елью, в другую – на улицы города.

Горка «Чайная церемония» - настоящее произведение искусства. Ее венчает фигурка чайника на крыше ледяного теремка.

Теремок над горкой «Чайная церемония» напоминает самовар, из которого на Руси стали пить напиток, который кунгурские купцы привозили из Китая.

Народ в ледовом городке не теряет времени даром. Детвора и взрослые лихо скатившись с одной горки, отправляются к другой.

При виде разноцветных ледовых скульптур так и подмывает сделать селфи на их фоне.

Создатели ледового городка готовят еще сюрпризы для пермяков. Перед Рождеством в нем должна появиться рождественская горка. Также ледяные глыбы-заготовки уже ждут участников VI кубка России по ледовой и снежной скульптуре. Он стартует после новогодних каникул. Флаги на афишах говорят сами за себя – в Пермь приедут ледовые скульпторы из Китая, Малайзии, Сингапура и из российских городов.