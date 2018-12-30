«Этих детей выдумали!». Руководитель фонда «ДедМорозим» прокомментировал посты о пермских детдомовцах, которые просят у Деда Мороза кроссовки Gucci

В соцсетях не утихает ажиотаж по поводу того, что воспитанники детских приютов из Прикамья якобы пишут письма Деду Морозу с просьбой подарить им брендовую обувь от Gucci.

Поводом стала публикация руководителя благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елены Котовой о желаниях детей, указанных в письмах к доброму волшебнику.

«Порадовать детей из детского дома не так просто - они любят Gucci , Nike, Reebok и хорошие акустические системы, - написала она на своей странице в Фейсбуке. -

Я, возможно, не права, прошу заранее прощения, но читая заказы Деду Морозу, нахожусь в растерянности. Попробовала найти в интернете один заказ и цена вышла от 23 000 рублей. Я уж не говорю про стоимость Gucci».

Эта публикация пошла гулять по соцсетям, вызывая целые дискуссии в комментариях.

А питерский певец Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград», даже стихи по этому поводу сочинил.

Сергей Шнуров не упустил повода поиронизировать. Фото Бориса Кудрявова.

Распустились что-то дети эти.

Сколько ты патриотизм не мучай,

Про войну кино в приоритете,

А они опять хотят шмотье от Гуччи!

Такие строчки Сергей Шнуров выложил на своей страничке в Instagram.

Возникший ажиотаж прокомментировал на своей странице в Фейсбуке руководитель пермского фонда «ДедМорозим» Дмитрий Жебелев. Именно в этот фонд стекаются письма, которые воспитанники детских интернатов Прикамья пишут Дедушке Морозу. Они публикуются на официальной странице фонда, чтобы потом желающие смогли стать для того или иного ребенка добрым волшебником – оплатить подарок или приобрести и вручить его лично.

- «Избалованные подарками детдомовцы» – это выдумка, - написал он. – У нас в Пермском крае их и детдомовцами-то не называют. Кто же эти дети, которые требуют себе на Новый год «обувь Gucci»? Сотни малышей, мечтающих о первой в жизни личной игрушке? Мы получили от них более 3 тысяч писем. Детишки просят у Деда Мороза кукол, машинки, конструкторы. Еще более 4 тысяч писем пришло от ребят из интернатов для детей инвалидов. Да, была среди них и необычная просьба. Мальчик попросил Деда Мороза сшить ему новый костюмчик. Дело в том, что ему нужен специальный костюм, обычный ему не подходит. Участники «Дедморозим» в рамках проекта «Вернуть будущее» когда-то помогли ему вместо психоневрологического интерната попасть на учёбу. Теперь он часто выступает публично, с губернатором даже встречается – без костюма никак.

Откуда же пошла история про кроссовки от Гуччи?

- В Пермском крае ребята, оставшиеся без попечения родителей, написали тысячи писем Деду Морозу со своими мечтами, - объяснил Дмитрий Жебелев. - В двух из них оказались «ремень Goucci» и «кофта Gucci». Один из пользователей соцсетей написал пост именно про них, а городской портал сделал об этом новость. Её распространили другие СМИ. Так два ребёнка превратились во всех детдомовцев Пермского края, а «ремень «Goucci» стал «обувью от Gucci», которая заинтересовала кучу людей, в том числе Сергея Шнурова, Илью Варламова, и федеральных журналистов. Только вот мы с вами этих детей выдумали.

Дмитрий Жебелев также обратил внимание на то, что даже в этих двух письмах ребята просили подарить вовсе не брендовые шмотки, а обычную одежду.

- Любопытно, как люди судят детей по себе, считая, что ребёнок из приюта, расположенного за 200 километров от Перми, хочет ту же вещь, которую они видят в витринах бутиков, - объяснил он. - А не ту, что он видел с теми же буквами в лучшем случае на китайском рынке за тысячу рублей. Да ещё и осуждают этого самого ребёнка за жадность.

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Поводом стала публикация руководителя благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елены Котовой о желаниях детей, указанных в письмах Деду Морозу (подробнее)