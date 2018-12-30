2018-12-30T13:23:22+03:00
Общество

«Этих детей выдумали!». Руководитель фонда «ДедМорозим» прокомментировал посты о пермских детдомовцах, которые просят у Деда Мороза кроссовки Gucci

Ранее Сергей Шнуров выложил в Instagram стихи о завышенных запросах детей из Прикамья
Андрей МАТЛИН
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Фонд "ДедМорозим" получил почти 10 тысяч писем для Деда Мороза. Фото: страница в Фейсбуке Дмитрия Жебелева.Фонд "ДедМорозим" получил почти 10 тысяч писем для Деда Мороза. Фото: страница в Фейсбуке Дмитрия Жебелева.
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В соцсетях не утихает ажиотаж по поводу того, что воспитанники детских приютов из Прикамья якобы пишут письма Деду Морозу с просьбой подарить им брендовую обувь от Gucci.

Поводом стала публикация руководителя благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елены Котовой о желаниях детей, указанных в письмах к доброму волшебнику.

«Порадовать детей из детского дома не так просто - они любят Gucci , Nike, Reebok и хорошие акустические системы, - написала она на своей странице в Фейсбуке. -

Я, возможно, не права, прошу заранее прощения, но читая заказы Деду Морозу, нахожусь в растерянности. Попробовала найти в интернете один заказ и цена вышла от 23 000 рублей. Я уж не говорю про стоимость Gucci».

Эта публикация пошла гулять по соцсетям, вызывая целые дискуссии в комментариях.

А питерский певец Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград», даже стихи по этому поводу сочинил.

Сергей Шнуров не упустил повода поиронизировать. Фото Бориса Кудрявова.

Сергей Шнуров не упустил повода поиронизировать. Фото Бориса Кудрявова.

Распустились что-то дети эти.

Сколько ты патриотизм не мучай,

Про войну кино в приоритете,

А они опять хотят шмотье от Гуччи!

Такие строчки Сергей Шнуров выложил на своей страничке в Instagram.

Возникший ажиотаж прокомментировал на своей странице в Фейсбуке руководитель пермского фонда «ДедМорозим» Дмитрий Жебелев. Именно в этот фонд стекаются письма, которые воспитанники детских интернатов Прикамья пишут Дедушке Морозу. Они публикуются на официальной странице фонда, чтобы потом желающие смогли стать для того или иного ребенка добрым волшебником – оплатить подарок или приобрести и вручить его лично.

- «Избалованные подарками детдомовцы» – это выдумка, - написал он. – У нас в Пермском крае их и детдомовцами-то не называют. Кто же эти дети, которые требуют себе на Новый год «обувь Gucci»? Сотни малышей, мечтающих о первой в жизни личной игрушке? Мы получили от них более 3 тысяч писем. Детишки просят у Деда Мороза кукол, машинки, конструкторы. Еще более 4 тысяч писем пришло от ребят из интернатов для детей инвалидов. Да, была среди них и необычная просьба. Мальчик попросил Деда Мороза сшить ему новый костюмчик. Дело в том, что ему нужен специальный костюм, обычный ему не подходит. Участники «Дедморозим» в рамках проекта «Вернуть будущее» когда-то помогли ему вместо психоневрологического интерната попасть на учёбу. Теперь он часто выступает публично, с губернатором даже встречается – без костюма никак.

Откуда же пошла история про кроссовки от Гуччи?

- В Пермском крае ребята, оставшиеся без попечения родителей, написали тысячи писем Деду Морозу со своими мечтами, - объяснил Дмитрий Жебелев. - В двух из них оказались «ремень Goucci» и «кофта Gucci». Один из пользователей соцсетей написал пост именно про них, а городской портал сделал об этом новость. Её распространили другие СМИ. Так два ребёнка превратились во всех детдомовцев Пермского края, а «ремень «Goucci» стал «обувью от Gucci», которая заинтересовала кучу людей, в том числе Сергея Шнурова, Илью Варламова, и федеральных журналистов. Только вот мы с вами этих детей выдумали.

Дмитрий Жебелев также обратил внимание на то, что даже в этих двух письмах ребята просили подарить вовсе не брендовые шмотки, а обычную одежду.

- Любопытно, как люди судят детей по себе, считая, что ребёнок из приюта, расположенного за 200 километров от Перми, хочет ту же вещь, которую они видят в витринах бутиков, - объяснил он. - А не ту, что он видел с теми же буквами в лучшем случае на китайском рынке за тысячу рублей. Да ещё и осуждают этого самого ребёнка за жадность.

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Поводом стала публикация руководителя благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елены Котовой о желаниях детей, указанных в письмах Деду Морозу (подробнее)

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