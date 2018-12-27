Новые рейсы-2019: из Перми можно будет улететь в Батуми

Росавиация выдала «Победе» допуск на выполнение рейсов из Перми в Батуми. Компания сможет совершать до четырех рейсов в неделю по этому маршруту. Так что, скорее всего, летом пермяки уже смогут напрямую летать на этот черноморский курорт, находящийся в Грузии.

Напомним, сейчас самолеты этой авиакомпании три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам – летают из Перми в столицу Грузии - Тбилиси. Время в пути составляет три с половиной часа.

Также в числе зарубежных направлений, куда можно улететь из Перми напрямую, остаются турецкая Анталья (рейсы по понедельникам осуществляет компания Red Wings), таиландские Бангкок, Паттайя, Пхукет и остров Краби (чартерные рейсы компании «Икар» раз в 10-12 дней), индийский Гоа и вьетнамская Камрань (чартерные рейсы компании «Азур Эйр» раз в 10-11 дней), Дубай (рейсы по понедельникам, компания «Азур Эйр»).