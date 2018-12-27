2018-12-27T07:36:59+03:00
Туризм

Новые рейсы-2019: из Перми можно будет улететь в Батуми

По каким еще зарубежным направления есть рейсы из пермского аэропорта
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
В Батуми полетят самолеты "Победы".В Батуми полетят самолеты "Победы".Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Росавиация выдала «Победе» допуск на выполнение рейсов из Перми в Батуми. Компания сможет совершать до четырех рейсов в неделю по этому маршруту. Так что, скорее всего, летом пермяки уже смогут напрямую летать на этот черноморский курорт, находящийся в Грузии.

Напомним, сейчас самолеты этой авиакомпании три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам – летают из Перми в столицу Грузии - Тбилиси. Время в пути составляет три с половиной часа.

Также в числе зарубежных направлений, куда можно улететь из Перми напрямую, остаются турецкая Анталья (рейсы по понедельникам осуществляет компания Red Wings), таиландские Бангкок, Паттайя, Пхукет и остров Краби (чартерные рейсы компании «Икар» раз в 10-12 дней), индийский Гоа и вьетнамская Камрань (чартерные рейсы компании «Азур Эйр» раз в 10-11 дней), Дубай (рейсы по понедельникам, компания «Азур Эйр»).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Жемчужная река" обмелела: 1500 российских туристов застряли в Китае
Авиакомпания "ИрАэро" отменила свои рейсы и отказывается возвращать на родину клиентов туроператора "Жемчужная река", пока тот не вернет долг. В Ростуризме 10 декабря собирают срочное совещание
Куда поехать отдыхать в ноябре 2018 года: лучшие места на море в бархатный сезон
Ноябрь в России один из самых неприятных месяцев в году - снега еще нет, холодно, серо. Поэтому хороший способ переключиться - это взять отпуск. "Комсомолка" рассказывает куда поехать в ноябре 2018 года, чтобы не пожалеть о потраченных деньгах
Новости 24
Пермские заключенные смогут воспользоваться услугами телемедицины
«Новогодний подарок». У Пермской городской службы спасения появится новое здание
В Пермском университете выбрали руководителя экономического факультета
«Наживался на шахтерах». В Прикамье осудят директора строительной фирмы, который похитил у дольщиков 77 млн рублей
Пропавшую в Перми 28-летнюю девушку нашли мертвой
В Перми общественный транспорт в новогоднюю ночь будет ходить без перерыва
«Мчался по встречной полосе». В Перми осужден водитель «Газели», устроивший смертельное ДТП в пьяном состоянии
«Ищут 10 дней». В Прикамье пропала 35-летняя женщина
В Перми строители нашли артиллерийский снаряд
«Грозит до 20 лет лишения свободы». В Перми осудят торговца кокаином и марихуаной
«30 билбордов на улицах Перми». Городские власти объявили аукцион на право размещения рекламы
За два дня пермяки собрали более 100 тысяч рублей на открытие кафе, где будут «работать» коты из приюта
В Прикамье объявлено штормовое предупреждение с 27 по 29 декабря
В Прикамье вахтовик, изнасиловавший женщину, отделался условным сроком
В эфире радио «КП»-Пермь» состоялся третий розыгрыш среди подписчиков газеты «Комсомольская правда»
«Вылетела на тротуар и снесла остановку». В Прикамье иномарка сбила женщину
В Перми появится новая фабрика по производству мороженого
«Собака взяла след». В Чайковском задержали налетчика, который похитил более 600 тысяч рублей
В Прикамье 81-летний дедушка надругался над 9-летней девочкой на улице
«Задушил, а тело сбросил в реку». В Прикамье осудят 36-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве пермячки
«Скрывался 20 лет». В Прикамье осудят заказчика убийства
«Без отцов остались 11 детей». Похороны погибших в Соликамске горняков пройдут сегодня
«Не выходит на связь с 12 декабря». В Перми ищут 28-летнюю девушку