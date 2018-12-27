2018-12-27T16:20:40+03:00
Общество

"Доходы семьи упали в 6 раз". Экс-министр сельского хозяйства Прикамья Иван Огородов отсудил у государства 80 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

Его обвиняли в растрате в крупном размере
Андрей МАТЛИН
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Иван Огородов требовал компенсацию в 10 миллионов рублей.Иван Огородов требовал компенсацию в 10 миллионов рублей.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Утром 3 марта 2017 года Иван Огородов повел в школу 9-летнюю дочь, а потом собирался идти на работу в министерство сельского хозяйства. Но на улице его остановили сотрудники УФСБ, вместе с чиновником они довели девочку до здания школы, а потом арестовали его.

- Вечером в тот же день у нас в квартире сделали обыск в присутствии соседей, обыскали даже личные вещи ребенка, а также автомобиль "Шкода", который стоял на парковке, - рассказала в Ленинском районном суде жена Ивана Огородова Мария. - Мы собирались на праздники с семьёй поехать на отдых, но эта поездка сорвалась.

Мария Огородова рассказала, что доходы семьи упали в 6 раз. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мария Огородова рассказала, что доходы семьи упали в 6 раз.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ленинский суд экс-министр подал иск к минфину о возмещении морального вреда на сумму в 10 миллионов рублей. Возбужденное против него уголовное дело по статье о растрате и хищении в крупном размере было прекращено судом по реабилитирующим основаниям в апреле этого года.

- Мой муж потерял работу, его никуда не брали, доходы нашей семьи упали в шесть раз, - заявила супруга.

- Моя карьера была сломана, мое честное имя пострадало, - заявил в суде Иван Огородов.

Иван Огородов: "Самое главное, это подтверждение, что я не виновен". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Иван Огородов: "Самое главное, это подтверждение, что я не виновен".Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Представитель прокуратуры признала право экс-министр на компенсацию, но предложила снизить ее размер. Представитель УФСБ предложила назначить ее в размере 10 тысяч рублей. Судья вынесла вердикт: 80 тысяч рублей.

- Скорее всего, я буду обжаловать это решение в краевом суде, - заявил Иван Огородов, - Но самое главное, это то, что официально подтверждён факт моей невиновности.

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