Каршеринг в Перми: 8 рублей за минуту поездки

Утром 25 декабря в Перми официально запустили услугу каршеринга - краткосрочной аренды автомобилей. Суть ее проста: в специальном приложении на карте пользователи смотрят, где в городе есть свободные автомобили. Бронируют поездку, садятся за руль и едут по своим делам. А в конце поездки расплачиваются с помощью онлайн-банка.

Услуга краткосрочной аренды машин, популярная на Западе, постепенно развивается и у нас. По данным мэрии Москвы, сейчас количество автомобилей в системе каршеринга в столице достигло 6,5 тысяч, и за 3 месяца на них москвичи и гости белокаменной совершили почти 1,5 миллиона поездок. А вот в Перми проект только стартует.

Посижу, отдохну - в режиме ожидания минута в 4 раза дешевле.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Назвали мы его «ВоронаКар», слово «каршеринг» напоминает звуки, которые издает ворона, согласитесь, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) владелец пермского каршеринга, председатель ассоциации автоперевозчиков Олег Сасунов. - Сегодня утром мы поставили в Перми 10 автомобилей в разных районах города. Всем, кто зарегистрировался на сервисе «VoronaCar», отправили уведомления об этом. К утру вторника у нас набралось 2 тысячи 700 пользователей. Таким образом, каршеринг в Перми стартовал.

- Достаточно ли будет 10 машин для 2700 пользователей? – поинтересовались радиослушатели.

- Посмотрим, насколько услуга будет востребованной, по мере необходимости будем добавлять количество автомобилей, - пообещал Олег Сасунов. – Зарегистрироваться на нашем сервисе «VoronaCar» достаточно просто, но водитель должен сначала пройти верификакцию, ему должно быть больше 20 лет и он должен иметь водительский стаж 2 года. Как пользоваться услугой, можно посмотреть на сайте www.voronaperm.com.

Пользоваться каршерингом мне понравилось.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Разумеется, радиослушателей интересовали расценки на новый вид аренды автомобилей.

- У нас установлена поминутная тарификация: в движении - 8 рублей за минуту, на стоянке в режиме ожидания – 2 рубля. Суточный тариф – 2 тысячи 200 рублей, - объяснил Олег Сасунов.

Судя по карте приложения «VoronaCar», желающих воспользоваться каршерингом в Перми оказалось немало. Уже через час после старта проекта вместо 10 кружочков на ней осталось лишь 8 - два автомобиля «Рено Логан» уже кто-то арендовал.

- В дальнейшем на карте должны появиться обозначения бесплатных парковок для наших автомобилей, - пообещал Олег Сасунов. - Они будут расположены в центре Перми.