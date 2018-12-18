Откровения девушки по вызову: Иногда клиент может заплатить 12 тысяч просто за разговор

-Ну да, у меня два высших образования. И что? Сколько я могу получить? Тысяч 20 в месяц. Такие деньги за ночь можно заработать, - эту эффектную 25-летнюю девушку и работодатель, и клиенты знали под именем Вероника. Так же будем называть ее и мы, хотя это не настоящее имя.

- Мне были нужны деньги, - рассказывает Вероника. – Вот я и нашла объявление в интернете. Их там много: «Работа девушкам», «Быстрый заработок». Да сами посмотрите.

«Если вам надоело сидеть в нищете»

Мы посмотрели. Поисковик выдал массу ссылок: «Вы мечтаете получить высшее образование, отдыхать на лучших мировых курортах, обзавестись личным автомобилем и прикупить дорогую шубку??? Все это вам даст работа, которую мы предлагаем!!!» «Милые девушки, если вы хотите избавиться от финансовых проблем, оплатить учебу, купить себе дорогую косметику, вложить деньги в свою внешность и купить брендовую одежду, а также избавиться от кредитов или вам просто надоело сидеть в нищете, то это этот просто для вас!!!» «Каждая девушка работает в отдельной квартире».

- Я позвонила по одному из этих телефонов, - продолжает Вероника. - Ответила мне женщина, сказала, что зовут Татьяной. Встретились мы с ней в кафе на Компросе. Обговорили все условия: работа по ночам, за час - 1500 рублей, все добровольно, если устала - могу уйти домой.

Татьяна забирала Веронику из дома обычно часов в 9-10 вечера на своей машине. Часто в автомобиле уже сидели одна-две девушки. Приезжали либо в один из отелей - «Урал», «Прикамье», «Сити-стар», «Нью-стар», - либо в сауну. Обслуживание в отеле обходилось клиенту в три с половиной – четыре тысячи за час. В сауне – дешевле. Но Вероника всегда получала за час фиксированную сумму.

Работала она когда пять раз в неделю, когда – два. Могла вообще отказаться от вызова.

- Мне рассказывали про тех сутенеров, которых судили в Перми 7 лет назад, - говорит Вероника. – То, что они силой заставляли девушек работать. Нет, у нас такого не было. Все шли добровольно. И я вообще не понимаю, что вы так к этому относитесь. Это работа как работа. Вы думаете, легко найти такую работу, чтобы деньги платили. У нас одна из девочек ребенка растит одна. Вот она так и зарабатывает.

«Огни отелей так заманчиво горят»

- В отели мы заходили свободно, - рассказывает Вероника. – Проходили, а охранники делали вид, что нас не видели. Конечно, Татьяна платила за это, хотя я и не видела, кому и сколько.

В номера девушки иногда заходили вдвоем-втроем, иногда по очереди, чтобы клиент мог выбрать приглянувшуюся. Если заходили вместе, то деньги за работу мужчина отдавал той, что уходит, чтобы она передала Татьяне. А сутенерша уже потом рассчитывалась с девушками за всю ночь работы.

- А было, что клиент говорил: «Дорого», и вы уходили?

- Мог схитрить, сказать: «Давай договоримся подешевле», - то есть чтобы мне напрямую заплатить. Мужчины они ведь такие, - усмехается Вероника. - Но меня Татьяна сразу предупредила, если вздумаю брать заказы самостоятельно, она со мной больше работать не будет.

За ночь Вероника обычно обслуживала от одного до трех клиентов. Если мужчина был неприятен, могла просто уйти, не объясняя причин.

- Например, если алкаш какой-то или наркоман. Зачем мне неприятности? – пожимает плечами Вероника.

Для моих клиентов 12 тысяч – это «семечки»

Далеко не всем клиентам требовался именно секс. Иногда мужчине, приехавшему в Пермь в командировку, просто хотелось с кем-то пообщаться, сходить в ресторан или театр. В общем, нужны были эскорт-услуги - чтобы не скучать в чужом городе в одиночестве. И далеко не каждый такой вечер заканчивался в постели.

- И что, только за общение мужчины готовы выложить 12 тысяч? Ведь спектакль или нормальный вечер в ресторане часа три длится, как минимум.

- 12 тысяч – это для нас с вами деньги, а для мужчин, которые приезжают в «Урал», - это так, «семечки», - говорит Вероника. - И заплатить их, чтобы поговорить в ресторане с красивой девушкой о кино, о музыке, им не жалко.

Но заканчивать материал на этой мажорной ноте я не буду. Потому что познакомилась с Вероникой в суде, где она давала показания как свидетель по делу об организации проституции. И за всеми красивыми словами о простой работе и свободе жить, как хочется, скрывается обычное уголовное преступление.