"Любовник жены и его дружки били меня вчетвером". В Перми за избиение омоновца судят племянника генерала СКР

У Максима и Анастасии двое детей. Сыну сейчас шесть, дочке на днях исполнится пять.

- Мы с Настей развелись осенью 2014 года, и она не давала мне видеться с детьми, - рассказывает бывший омоновец Максим Бондарев. - Но через месяц я все равно пришел к ним, чтобы поздравить с Днем рождения свою дочь и подарить ей подарок.

У Насти были гости. По словам ее бывшего мужа, в квартире он увидел четверых молодых людей, они были в состоянии алкогольного опьянения.

- За столом сидели ее друзья и новый мужчина, - продолжает Максим. - Настя была очень недовольна, что я пришел. Начала провоцировать конфликт, а потом стала кричать, что я ее избиваю. После чего бывшая жена и эти мужчины набросились на меня с кулаками. Я был после операции, и просто не смог дать отпор.

На тот момент Максим служил в ОМОНе при ГУ МВД России по Пермскому краю. После избиения мужчина попал в госпиталь с сотрясением, ушибами и ссадинами. Медики зафиксировали, что пациенту был причинен легкий вред здоровью.

- Тем не менее в отношении моего подзащитного возбудили уголовное дело по статье "Побои", - рассказывает юрист Пермского краевого профсоюза работников правоохранительных органов Владимир Березовский. - Пострадавшими признали тех четверых мужчин, которые дали показания, что это Максим в одиночку их всех избил. Еще до суда Бондарева уволили из правоохранительных органов за "поведение, порочащее честь мундира".

Правда, позднее экс-полицейского освободили от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям - он попал под амнистию.

И уже четыре года бывший омоновец добивается справедливости, требуя наказать своих обидчиков.

- Бондарев обращался с письмами во все инстанции, писал в генеральную прокуратуру, МВД, Следственный комитет, - продолжает Владимир Березовский. - В прошлом году троих мужчин осудили, но никакого наказания они не получили - истек срок давности для привлечения к уголовной ответственности.

А на днях начнется суд над четвертым фигурантом этой истории - Сергеем Заббаровым.

- Это новый мужчина моей бывшей жены, - говорит Максим. - Уже позже я выяснил, что он родственник высокопоставленного пермского генерала - бывшего руководителя краевого следственного управления.

В отношении Сергея Заббарова возбудили уголовное дело по частному обвинению по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

- По данному факту будет проведено предварительное следствие, - сообщили в суде Свердловского района. - Участвовать будут обе стороны, обвиняемый пояснил, что в помощи защитника он не нуждается, мера пресечения ему не избиралась.