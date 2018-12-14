Елочные базары в Перми: какую елку лучше выбрать и сколько она стоит

В Перми открываются елочные базары, где горожане могут выбрать живую елку для украшения своего дома к Новому году. Мы съездили в Мотовилиху, где рядом с остановкой "Улица 1905 года" уже продают живые ели и пихты.

- Мы привезли 650 деревцев елей, есть несколько пихт, но все же лучше купить ель, - говорит продавец новогодних елок Алексей. - Деревья срублены в лесу рядом с Большой Сосновой.

Мы прошлись вдоль рядов стройных деревьев, многие упакованы - для удобной транспортировки. Самые маленькие деревья стоят от 500 рублей, их высота - от одного метра до 1,3 м.

Если елка выше, до 1,6 м - она стоит уже 1000 рублей. Дерево размером от 1,6 до 1,9 м - 1250, от 2 до 2,3 м - 1500, от 2,3 до 2,6 - 2000, от 2,6 до 2,9 м - 2500 рублей.

- Очень высокую елку можно привезти под заказ, - говорят продавцы. - Если нужна ель от трех метров высотой, она будет стоить от 3 до 6 тысяч рублей.

Самые популярные размеры, которые впишутся в интерьер обычной квартиры, - от полутора метров до 1,8.

- Если купить елку уже сейчас, когда до Нового года остается еще две недели, достоит ли дерево до праздника? - спросили мы продавца.

- Конечно, только нужно срезать нижние ветки и поставить дерево в ведро с водой или песком. Песок нужно хорошо полить.

Накануне Нового года продавцы планируют продавать елочные ветки с шишечками.

Елочные базары в эти выходные откроются во всех районах Перми.